Is het te vroeg voor versoepelingen?

Geen avondklok meer, terrassen die weer openen tussen 12:00 en 18:00 uur en het winkelen op afspraak dat op de schop gaat. Volgens bronnen rond het kabinet is dat de boodschap die we vanavond te horen krijgen tijdens de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Deze versoepelingen zouden ingaan over iets meer dan een week, op 28 april.

Er werden de afgelopen week 7699 positieve tests per dag afgenomen. Als je die cijfers vergelijkt met december 2020 is dat een stuk minder, toen werden er namelijk dagelijks bijna 13.000 positieve tests afgenomen. Volgens het RIVM lijkt de piek van de derde coronagolf bereikt en daarom zouden we voorzichtig weer kunnen gaan versoepelen.

Ernst Kuipers: „Het personeel zal de handen nog vol hebben aan alle drukte, maar ik heb er vertrouwen in dat het nu echt de goede kant op gaat.” Ook burgemeesters staan achter de versoepelingen. Zo zeggen ze dat de boel niet meer te handhaven is als de lente zich aandient en de terrassen dicht blijven.

Als het aan deze Twitteraar ligt gaan de versoepelingen vandaag nog in.

Niet versoepelen

Niet iedereen ziet de versoepelingen zitten. Zo zei epidemioloog Arnold Bosman dat het verstandig is om nog enkele weken te wachten met versoepelen, zodat we zeker weten dat de derde piek achter ons ligt. Hij noemt het dweilen met de kraan open. Op Twitter zetten sommigen ook hun vraagtekens bij de versoepelingen: ‘Vorige week kon er niks, nu wel. Ik snap het niet.’

Meivakantie

Ook zetten mensen hun vraagtekens bij de versoepelingen door de oproep van sommige ziekenhuizen, die vragen aan hun personeel geen vakantie op te nemen in de meivakantie.

‘Gekke regeltjes’

Praat mee

Wat vind jij? Is het een goed idee dat er versoepelingen komen? Of mag het wat jou betreft nog wel eventjes duren? Laat het ons weten en praat met ons mee via Facebook.