'Ik krijg een akelig gevoel bij de vriendin van mijn zoon’

Voor mijn zoon probeer ik te doen of ik haar mag maar het wordt met de dag moeilijker. Ze is de eerste vriendin van mijn zoon en hij is tot over zijn oren verliefd op haar. Inmiddels hebben ze zo'n drie maanden verkering. De eerste keer dat ik haar zag, kreeg ik al een akelig gevoel. Ze is erg dominant en voelt zich net iets te erg op haar gemak bij ons thuis.

De eerste keer dat zij bij ons kwam schepte ze tijdens het avondeten voor iedereen op. Soms begint ze op eigen initiatief de keuken schoon te maken. Aardig bedoeld maar ik vind het wel ongemakkelijk.

Make-up

Vorige week ging ik boodschappen doen en mijn zoon en zijn vriendin gingen mee. Mijn zoon gooit meestal van alles in het boodschappenmandje maar mevrouw deed vrolijk mee. Zo gooide ze zonder blikken of blozen een bak Ben & Jerry's in mijn winkelwagentje. Ik weet dat ik hier iets van moet zeggen maar op zo'n moment klap ik dicht.

Soms leent ze mijn make-upspullen zonder te vragen. Die laat ze dan slingeren op de kamer van mijn zoon. Ik heb al eens vriendelijk verzocht of ze dat eerst wil vragen, maar ze blijft het doen.

Niets verbieden

Mijn zoon heeft het ook flink te verduren met haar. Zo moest hij laatst zijn tussenrapport aan haar laten zien en kreeg hij op zijn kop. Ook bepaalt ze wat voor kleding hij aan moet. Ik heb het er met mijn zoon over gehad maar hij zegt dat ik niet zo kritisch moet zijn. Hij houdt van haar en wil dat ik goed met zijn vriendin kan opschieten.

Mijn man is er al helemaal klaar mee maar ik vind dat mijn zoon zelf keuzes in de liefde moet maken. Ik wil hem niets verbieden. Overigens kan hij gewoon met haar buiten de deur afspreken.

Vaag antwoord

Wat ik nog het ergste van alles vind, is dat zij hem nog nooit bij haar thuis heeft uitgenodigd. Ik heb hier al een paar keer naar gevraagd maar ik krijg altijd een vaag antwoord. Het kan zijn dat ze een vervelende thuissituatie heeft, maar ze neemt hem wel mee naar een feestje van vrienden.

Ook plaatst ze nooit een foto van hen samen op social media, terwijl dat voor de jeugd heel erg belangrijk is. Ik schaam me er een beetje voor maar stiekem hoop ik dat deze relatie niet lang standhoudt.

