Joyce (35) is gek op vluggertjes: ‘Na 10 minuten heb ik het wel gehad’

„Ik had vóór Lucas een vriend die er een ding van maakte om het klaarkomen zo lang mogelijk uit te stellen. Daardoor waren we in mijn ogen veel te lang bezig. Voor hem was het echt een prestatie, hij was er bijna trots op. Voor mij was het vooral de rit uitzitten; na tien minuten had ik het wel gehad.

Tempo

Lucas is daar gelukkig heel anders in. Hij heeft de vaart er lekker in zitten, zeg maar. Dat was de eerste keer wel even wennen. Ik dacht dat het de spanning van de eerste keer was dat hij zo snel klaarkwam, maar inmiddels weet ik na een relatie van vier jaar wel dat hij er gewoon geen langdradig gebeuren van maakt.

Hierdoor doen we het veel vaker dan een gemiddeld stel, denk ik. Hoe moe ik ook ben als ik naar bed ga, voor seks hebben we altijd nog wel even tijd. En ik kom zelf dan ook aan mijn trekken, ik ben daarin helemaal meegegaan in Lucas’ tempo. We slaan vrijwel nooit een dag over.

Er is altijd wel een moment op de dag waarop we heel veel zin in elkaar krijgen. Ik zie het aan Lucas’ ogen en hij aan de mijne. Dat kan zijn als we net uit ons werk komen – even snel in de keuken. Of als er een van ons staat te douchen, dan kruipt de ander daar regelmatig even bij voor snelle seks. Het geeft mij echt een boost aan de dag. Het geeft energie.

Pan soep

Het heeft ook al een paar keer voor ongemakkelijke momenten gezorgd. Zo deden we het een keer in de keuken en stond mijn moeder ineens voor de deur met een pan zelfgemaakte soep. Ze belde gelukkig eerst aan, waardoor we nog net genoeg tijd hadden om ons te fatsoeneren. Toch vraag ik me af of ze niet aan onze verhitte hoofden heeft gezien waar we mee bezig waren.

Uitgebreide seks-sessies zijn gewoon niets voor ons. Het past ook niet bij onze karakters. We zijn altijd druk, er is altijd een soort onrust. Ik ben heel blij dat we elkaar daarin niet uit het oog verliezen. Je hoort zo vaak van drukke stellen dat ze te uitgeblust zijn om van elkaar te genieten. Nou, dat is bij ons niet aan de orde. Wij doen het liever vaak dan lang.

Wakker maken

We hebben een dochtertje van twee jaar, die ons uiteraard een stuk vermoeider heeft gemaakt sinds haar komst. Maar niet té moe. ’s Morgens maakt Lucas mij regelmatig iets eerder wakker, waardoor we – nog voor we haar uit bed halen en naar ons werk gaan – al seks hebben gehad. De dag kan voor mij niet beter beginnen.

Zo nu en dan nemen we er wel heel uitgebreid de tijd voor, want natuurlijk is ook dat af en toe fijn. Dan boeken we een hotelletje of brengen we onze dochter een nachtje naar opa en oma. Dan blijft de tv uit en gaan we bijtijds naar bed – niet om te slapen. Ook daar geniet ik van. Maar als ik zou moeten kiezen? Doe mij dan maar de vele vluggertjes. Onze relatie zit wat dat betreft wel goed.”

