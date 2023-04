’Mijn nieuwe buurvrouw vraagt wel heel veel aandacht van mijn man’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Ik ben al tweeëntwintig jaar getrouwd met een ontzettende lieve zachtaardige man. Zo een die mij en de kinderen op handen draagt en altijd voor iedereen klaar staat. Een paar maanden geleden kwam er een gescheiden vrouw van begin dertig naast ons wonen. Laat ik haar Astrid noemen. Vanaf het moment dat Astrid mijn man in het vizier kreeg, laat ze hem niet meer los. Voor elk klusje roept ze mijn man. Soms lijkt het wel alsof ze een klusje verzint om hem maar over de vloer te hebben.

In het begin dacht ik er nog niks van maar het werd van lieverlee steeds erger. Van het ophangen van een plankje tot en met het verschuiven van haar wasmachine? Vorige week vroeg ze echt aan hem wat ze moest doen met haar kruidenpotjes. Ze vroeg zijn advies via whatsapp met een fotootje erbij of ze deze op kleur of op alfabetische volgorde zou gaan zetten. Mijn man vroeg aan mij wat ik zou doen en ik kon hem alleen maar aanstaren.

Ik heb al een paar keer laten weten dat hij best weleens aan mocht geven dat ze zijn hulp niet voor alles hoeft te vragen, maar het is zo’n goedzak, hij kan gewoon geen nee zeggen. Tegen mij zegt ze altijd dat ze zo blij is met zo’n buurman en hoe handig hij is en dat ik in mijn handen mag wrijven met zo’n leuke man. Ik heb haar al een paar keer uitgenodigd voor een kop koffie maar ze heeft altijd wel een excuus om niet te komen.

Gisterenavond was voor mij de maat vol. Om 21.00 uur appte ze mijn man dat ze een muis had gezien en of hij even wilde komen om die muis te vangen. We kregen knallende ruzie omdat ik het echt belachelijk vond dat hij opstond om naar haar toe te gaan. Hij ging toch en kwam pas om 01.00 uur thuis en rook naar drank. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij zich niet meer voor haar wagentje laat spannen?

HET ANTWOORD

Ik zou me, als ik jou was, meer zorgen maken of die hulpbehoevende buurvrouw niet gewoon achter jouw man aanzit om eerlijk te zijn. Niet dat ik alle gescheiden vrouwen van begin dertig er nou van verdenk dat ze achter getrouwde mannen aanzitten, maar deze dame wappert wel heel vaak met rode vlaggetjes.

Niet alleen roept ze zijn hulp in voor klusjes die elk weldenkend mens zelf op kan lossen en maakt ze misbruik van zijn goedheid, ook is ze een stoorzender in jullie privacy. Wie vraagt er nou ’s avonds om hulp terwijl er geen noodsituatie is? Dat ze jou elke keer weer laat weten hoe blij ze is met zo’n buurman en dat jij in je handen mag wrijven met zo’n man klinkt echt als manipulatief gedrag. Wat ik ook vreemd vind is dat ze jouw uitnodigingen om een keertje koffie te komen drinken afslaat met een smoesje.

Ik vrees dat het ook niet gaat helpen als jij aan jouw man gaat vertellen dat wat zij doet echt te ver gaat. Hij zal ook niet geloven dat het haar om hem te doen is. Dus rest jou maar één ding.

Spreek haar erop aan. Zeg gewoon dat ze in een noodsituatie echt wel kan rekenen op jouw mans hulp, maar dat ze niet langer voor elk wissewasje bij hem aan moet kloppen. In elke andere situatie zou ik denken dat deze vrouw eenzaam is en zou ik iets anders adviseren. Maar deze vrouw houdt pas op als jij haar erop aanspreekt. Doen dus!

Liefs, Miriam

