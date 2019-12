De spelregels voor de Lekker in je vel-challenge

De Lekker in je vel-challenge van 2020 bestaat uit een 30 dagen-menu samengesteld door Pascale. Haar eetfocus omschrijft ze als ’gematigd koolhydraatarme mediterrane voeding’. De basis van deze keuken?

• Groenten en fruit

• Flinke hoeveelheden olijfolie

• Vis

Dit gaan we niet eten

’Gematigd koolhydraatarm’ betekent dat we tijdens de challenge bepaalde koolhydraatrijke voedingsmiddelen gaan beperken. We hebben het dan vooral over snel verteerbare koolhydraten. Deze koolhydraten zul je tijdens de challenge NIET tegenkomen:

• Brood

• Aardappelen

• Witte rijst

• Pasta

• Suiker

Dit gaan we wel eten

Vezelrijke en onbewerkte koolhydraatrijke voeding kan wel:

• Fruit

• Koolhydraatrijke groenten (wortelen, erwten…)

• Quinoa

• Havermout

• Linzen

Tijdens de challenge zul je vooral volwaardige natuurlijke producten eten (geen light of magere producten) maar wel extra vierge olijfolie, goede boter (geen margarine), volle yoghurt (geen magere) en noten. Deze keuken bevat meer vetten, maar minder (snelle) koolhydraten. Het resultaat? Je zult je sneller voldaan voelen, die constante, knagende honger verdwijnt evenals de hunkering naar zetmeelproducten (brood, koekjes, etc).

Belangrijk: Medicijnen diabetespatiënten

Deze manier van eten blijkt bijzonder gunstig voor diabetespatiënten type 2. Bij sommige patiënten is het effect zelfs dat de ziekte stabiel blijft. Uiteraard is het belangrijk dat je een wijziging in je dieet eerst bespreekt met je behandelend arts, liefst een arts die kennis heeft van voeding en het eten van minder (snelle) koolhydraten.

Waarom zou ik meedoen aan de VROUW-challenge?

Gematigd koolhydraatarme mediterrane voeding is goed voor je, omdat:

- het een van ’s werelds lekkerste keukens is;

- je er bij elke hap gezonder van wordt;

- je er meer energie door krijgt;

- je ervan vermagert, als je overgewicht hebt;

- je er diabetes type 2 waarschijnlijk mee onder controle kunt houden;

- het de kans op hart- en vaatziekten verlaagt;

- het je bloeddruk verlaagt;

- je darmen er gelukkiger van worden;

- je er zelf gelukkig(er) van wordt.

Voor hoeveel personen zijn de gerechten? Hoeveel mag ik eten?

De recepten in deze challenge zijn voor twee personen, tenzij anders vermeld. Dit is een indicatie, zodat je de verhoudingen kent om het recept te maken. Maar houd er rekening mee dat we natuurlijk niet weten of je aan sport doet, of je een zwaar beroep hebt, een actief of zittend leven …

Pascale: ,,Het liefst zou ik geen hoeveelheden vermelden. Ik tel geen calorieën en porties. De portiegrootte is afhankelijk van geslacht en energieverbruik en verschilt dus van persoon tot persoon. Mijn vuistregel is: ’Iedereen moet eten tot hij/zij voldoende heeft’. Niemand mag met honger van tafel. Eet desnoods een dubbele portie, maar probeer geen snelle koolhydraten (zoals aardappelen) aan je maaltijd toe te voegen. Ik hecht meer belang aan natuurlijke ingrediënten en goede combinaties. Denk aan groenten met vlees, groenten met vis of groenten met kaas.

Kan ik als vegetariër deelnemen aan de challenge?

Ja, je zult wel wat creatiever moeten zijn, maar dat ben je misschien al gewend? Je kunt vis of vlees vervangen door tempé, tofu, seitan (bevat gluten!), shiitake, peulvruchten of quinoa. We kunnen je wel alvast geruststellen want er staat een aantal vegetarische gerechten op het challenge-menu.

Brood, zit daar (n)iets in?

Dat klopt. In Pascale’s boeken en tijdens de challenge willen we dat je ervaart hoe het voelt om alleen natuurlijke, volwaardige en onbewerkte voeding te eten.

Pascale: ,,Brood, en zeker het brood dat we eten, is één van de meest verslavende voedingsmiddelen die er is, al is dat afhankelijk van persoon tot persoon. Maar begin je het al benauwd te krijgen bij de gedachte dat je brood een maand lang zal moeten missen? Laat deze challenge dan een leuke uitdaging zijn en je zult snel ontdekken hoe verslaafd je reageert op brood. Brood levert vooral veel suikers, eigenlijk is zetmeel een verborgen (aanvaard) suiker.

Wil je je brood toch niet laten staan? Het staat je natuurlijk vrij om deze challenge al dan niet strikt te volgen. Ik raad je in dit geval aan om uitsluitend brood te eten gemaakt van volle granen of, nog beter, zuurdesembrood gemaakt van volle granen. Maar als je van jezelf weet dat brood voor jou een zwak punt is, dan raad ik je aan je te houden aan de recepten van de challenge. Je zult me dankbaar zijn! Het is inderdaad zo dat je iets meer tijd zult moeten spenderen aan het bereiden van je maaltijden - niets is tenslotte zo eenvoudig als een broodmaaltijd - maar de makkelijkste weg is nooit de beste weg geweest. Dus, aan jou de keuze!”

Ik heb geen tijd om ’s middags te koken

,,Ik begrijp dat het niet eenvoudig is om ’s middags een maaltijd te bereiden, zeker als je dat niet gewend bent. Maar gezond eten begint met verse ingrediënten; die zijn de basis. En dat is even wennen. Voor mij is het intussen een gewoonte en een tweede natuur geworden om in een handomdraai een lekkere, verse maaltijd te bereiden. Gezonder eten betekent ondermeer dat je je beter moet organiseren en dat je moet nadenken over wat je gaat eten: morgen, overmorgen en eigenlijk de hele week.

Mijn beste tip is: ’Maak ’s avonds wat meer en neem dat mee voor de lunch van de volgende dag’. Ik heb ook altijd plakjes notencake in de diepvries liggen, voor die momenten dat er iets tussenkomt en ik echt geen tijd heb.”

Mag ik tussendoortjes eten en hoeveel?

,,Dat we drie keer per dag eten en ook nog eens tussendoortjes is louter cultureel bepaald. Ik ben geen voorstander van hoeveelheden opgeven, iedereen moet eten tot hij/zij genoeg heeft. Maar dat wil niet zeggen dat je kan eten zoveel je wil. Ik ben evenmin voorstander van tussendoortjes; eten doe je enkel als je (echt) honger hebt. Als ik tussen de maaltijden door echt honger heb, eet ik noten. Ik weeg of tel ze niet: ik eet tot ik genoeg heb.

Veel mensen kennen het onderscheid niet meer tussen honger en ’goesting’ (zin of trek). Wie eet uit goesting kan beter zinvollere en creatievere uitdagingen aangaan, het zal je gelukkiger en slanker maken. Heb je echt een onweerstaanbare drang naar eten, dan komt dit meestal omdat je gevangen zit in de vicieuze cirkel van snelle koolhydraten (brood, pasta, koek, frieten …). Dat had ik vroeger ook, maar sinds ik de snelle koolhydraten heb vervangen door vers eten en meer vet, ben ik echt verzadigd en hunker ik niet meer naar eten. Mijn natuurlijke balans honger/eten is hersteld.”

Praten met andere deelnemers?

Dat kan op onze speciale besloten Facebook-groep. Meld je hier aan!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.