Wie van de ouders past op de kinderen als er ondertussen ook gewerkt moet worden?

In deze tweet uit Nikki Sterkenburg haar frustraties over de manier waarop er gekeken wordt naar wie er op de kinderen moet passen:

Bij het merendeel van de ouders hebben beide ouders een betaalde baan. De kinderen gaan overdag naar school en na schooltijd veelal naar de naschoolse opvang of naar opa en oma. Het coronavirus heeft hier echter tijdelijk verandering in gebracht. Scholen zijn nu gesloten. Ze bieden alleen opvang aan kinderen met ouders met een vitaal beroep, zoals de zorg, supermarktmedewerkers of politie. Het is vanzelfsprekend geen optie om de kinderen bij opa en oma te brengen, gezien ouderen een risicogroep zijn voor corona. Ouderen hebben een kleinere overlevingskans wanneer zij besmet raken met het virus.

Ook al is het mogelijk om thuis te werken, dat laat zich niet makkelijk combineren met de zorg voor kinderen. De werkgever verwacht eenzelfde productiviteit als altijd, terwijl je kinderen ondertussen om aandacht vragen en hun schoolwerk moeten doen.

