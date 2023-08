’Caroline, er is niets mis met jouw aversie tegen hoge hakken!’

Caroline van de Plas, BBB-leider herkent zich helemaal in bovenstaande en vindt het verplicht dragen van hakken zelfs een struikelblok om eventueel premier te worden, samen met haar vliegangst. „Ik zie mezelf niet in nette kleding allerlei officiële bezoeken afleggen,” gaf zij aan. En de vraag rijst nu: moet een vrouwelijke premier per se op hakken kunnen lopen of zijn er nog andere opties?

Catwalkcoach

Het is natuurlijk eigenlijk niet meer van deze tijd dat hoge hakken een vereiste zou moeten zijn voor deze job. Tenslotte kan niet iedereen zo goed op hakken lopen als onze koningin Máxima. En jazeker, dat valt ook te leren, want toen zij jaren geleden voor het eerst op hakken liep, was het echt nog een stuk wankeler dan tegenwoordig.

En voor wie dat echt wil: er zijn lessen voor te volgen. Bijvoorbeeld bij een catwalkcoach die ook modellen in spé onder handen neemt, die wel de looks en het postuur hebben om model te worden, maar nog niet als volleerd mannequin op stiletto’s over de catwalk kunnen lopen.

Stevige instappers

Maar even terug naar het bezwaar van Caroline. Er is niks mis met haar aversie tegen hoge hakken! Er zijn tal van zakenvrouwen en zelfs leden van het koningshuis en regeringsleiders die weigeren om op hakken te strompelen. Er komt nog een hele generatie vrouwen aan die er precies zo over denkt.

En het allerbeste nieuws is: ook Barbie kiest in de populaire film uiteindelijk voor comfortabele, platte schoenen. Denk daarbij gerust ook even aan wijlen Margaret Thatcher, de Britse iron lady, Koningin Beatrix en Queen Elizabeth die alle drie bewust kozen voor stevige instappers met een goede blokhak. Beatrix verscheen ooit zelfs in rubberen laarzen toen zij de modder moest trotseren - en ze had daar geen enkele moeite mee.

Stijlicoon

Nog niet zo lang geleden gooide de eerste vrouwelijke vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris, hoge ogen met haar modelooks. Zij werd in één klap bekend als stijlicoon op Converse gympen en droeg deze steevast vol trots onder haar officiële outfits, zoals een wit broekpak, afgewisseld met diverse hippe sneakers. Simplicity was haar codewoord en ondanks haar luttele 1.60 meter lengte bleef zij hieraan vasthouden.

Om nog maar niet te zwijgen van Angela Merkel, de voormalige bondskanselier van Duitsland. Zij bleef trouw aan haar vaste ontwerpster Bettina Schoenbach uit Hamburg, die haar fameuze gekleurde broekpakken en blazers met drie of vier knopen ontwierp.

Je eigen plan trekken

Daarnaast koos ze voor een Playmobil pagekapsel en stevige comfortstappers van Mephisto, Waldläufer, Rieker of bij hoge uitzondering een iets gekleder laarsje van Gabor. Dat ze beticht werd van het dragen van DDR-kleding deerde haar niet en tijdens een gala droeg ze zeker geen sexy avondjurk met hakken, maar een satijnen blazer met een lange rok eronder en plat schoeisel.

Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour was hierover mild en noemde haar broekpakken authentiek, terwijl ontwerper Karl Lagerfeld stond te popelen om haar te mogen kleden. Angela ging echter juist af op haar eigen smaakgevoel en vond dat kleding juist comfortabel moest zitten. En dat is natuurlijk ook een kwestie van macht: gewoon je eigen plan trekken qua kledingstijl!

Dr. Martens

Dus beste Caroline, je bent in goed gezelschap als het om sportief schoeisel gaat. En net als bij Frau Merkel zullen mensen zich in jou herkennen omdat je lekker ‘gewoon’ bent gebleven. En waarom zou jij nou niet de eerste premier van ons land zijn die op hippe Dr. Martens ons land bestuurt? En een paar stoere gympen staan je ook goed.

Ik beloof je alvast: ik ga graag met je shoppen en weet zeker dat we zullen slagen. Laat dus die hakkenkwestie geen (letterlijk en figuurlijk) ‘struikelblok’ voor je zijn. Zolang je niet zo dolletjes uithaalt als minister Hugo de Jonge die met zijn clowneske, kleurrijke schoenen pocht, is er niks aan de hand.

Schoenengeheimen

Je schoeisel moet niet te veel afleiden van de totale look, maar zolang dit maar past bij de outfit en jij niet struikelt, is er niks aan de hand. Bovendien deel ik graag al mijn schoenengeheimen met je voor het geval je toch eens overstag gaat en wellicht een keer een blokhak of een plateauhak zult dragen. Deze ‘zitschoenen’ zijn prima tijdens een diner.

Zorg er dan in ieder geval wel voor dat je een paar opklapballerina’s in de tas hebt (ja die bestaan echt) zodat je eenmaal in de auto of op weg naar een parkeergarage snel van schoeisel kunt wisselen. En dan zijn er ook nog talloze inlegzooltjes, gelkussentjes en hielstukken om schoenen om te toveren tot heerlijk zittende pantoffeltjes.

