VROUW magazine Karin (63) woont op een studentenzolder: ’Ik durfde niemand uit te nodigen’

Door Hester Zitvast Kopieer naar clipboard

’Ik voel me er niet heel veilig.’ Ⓒ Chantal Spieard

De woningnood is gigantisch in Nederland, daar weet Karin Stelck (63) alles van. Haar woonsituatie is om te huilen en inmiddels vraagt ze zich af: doe ik er eigenlijk wel toe? Sinds haar scheiding woont Karin in een veredelde studentenwoning, die ze deelt met een jongen die net zo oud is als haar zoon (27). Zij slaapt op zolder, douchen doet ze in de keuken.