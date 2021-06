’Eindelijk staat de clitoris in het biologieboek’

IJsberg

’Jij hebt het mij geleerd,’ zei er laatst een plechtig boven een pilsje. Maar wat ik pas sinds een jaar of vier weet, is dat mijn revelatie slechts het topje van de ijsberg was. Mijn pretpuntje heeft een heel binnengebeuren dat ik totaal niet kende, compleet met zwellichamen.

Het is ook niet zo gek dat ik dat niet wist, want ik heb dat met biologie nooit onderwezen gekregen. In de boeken stond altijd alleen dat speldenknopje. Maar goed nieuws! Nu voor het eerst staat de clitoris in het biologieboek van de middelbare school. Anatomisch correct en alles.

Openbaring

Het is een prachtig ding. Het lijkt op een zwaantje, een vogel die het kopje opsteekt en binnen in mijn onderbuik de vleugels spreidt. Ik ben weer net zo enthousiast als bij mijn eerste openbaring! Maar, zul je misschien denken, je ziet en gebruikt toch alleen dat sexy speldenknopje, dus waarom is dit zulk goed nieuws?

Ten eerste omdat deze kennis eindelijk is overgenomen in de boeken. Dat heeft lang geduurd. De clitoris is in de wetenschap altijd een ondergeschoven krentje geweest. De vrouw weet nu weer meer over haar eigen lichaam en dat is een heugelijk feit! Maar ten tweede ook omdat het niet waar is dat we alleen maar op dat knopje moeten drukken. Het binnenwerk is minstens even belangrijk.

Het grappige is dat mannen en vrouwen door deze nieuwe informatie meer op elkaar blijken te lijken dan we dachten. Dat idee kan verbroederend werken in die eeuwige saaie strijd tussen de seksen. Eigenlijk hebben wij vrouwen een soort minipenis die van hetzelfde materiaal is gemaakt en ook nog eens hetzelfde werkt!

Dus als wij opgewonden zijn, krijgen we door onze zwellichamen ook een erectie, maar dan vanbinnen. Die is cruciaal bij de ’daad’, die maakt namelijk dat penetratie voor ons prettig is. Als je alleen maar de vagina stimuleert, gebeurt er weinig omdat daar nou eenmaal niet zoveel zenuwen zitten. Het is namelijk een geboortekanaal. Wanneer dat supergevoelig zou zijn, zou er geen baby meer op de wereld komen.

Neen, het is de clitoris van buiten én van binnen, die seks voor vrouwen fijn maakt. Dit is handig om te weten, want veel mensen denken nog altijd dat we opgewonden worden dóór penetratie. Dat is niet waar. We moeten juist opgewonden zijn vóór penetratie. Alweer net als mannen dus! Deze kennis kan een hoop ellende voorkomen. Tien procent van de vrouwen heeft last van pijn bij het vrijen en bij jonge dames is dit percentage nog hoger.

Pijndemie

Wanneer het over een ziekte zou gaan, zou het een epidemie zijn. En omdat er met een R factor van hoger dan vijf nog steeds zoveel onzin over het vrouwelijk geslachtsdeel wordt verspreidt, kun je zelfs van een pijndemie spreken. Maar daar kan nu een einde aan komen.

Want kennis is pracht! En kennis over je eigen lichaam al helemaal. En voor wie de clitoris nog niet heeft gevonden, het schitterende ding is nu in ieder geval in de bioboeken te bewonderen. Niet alleen het topje, maar de hele ijsberg. Ik ben er zo opgewonden over! Ik kan het wel van de daken schreeuwen.