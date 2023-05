Rosalyn (39) is geboren zonder baarmoeder: ’Ik voelde me een incomplete vrouw’

„Toen ik op mijn vijftiende nog altijd niet ongesteld was, besloot ik om een afspraak bij de huisarts te maken”, vertelt Rosalyn. „Daar werd gezegd dat er geen reden was voor paniek; ik zou gewoon een laatbloeier zijn.” Maar niets bleek minder waar. „Toen ik na een jaar terugkwam, werd ik toch maar doorverwezen naar een gynaecoloog.” Niet veel later werd haar onderbuikgevoel dat er iets mis was bevestigd. „Ik bleek het MRK-syndroom te hebben. Dat betekent dat er een orgaan mist, wat in mijn geval dus de baarmoeder is.”

Verslagen

Die mededeling sloeg als een bom bij Rosalyn in. „Ik was nog zo jong toen ik geconfronteerd werd met het feit dat ik nooit zwanger zou worden. Dat was echt heel heftig; ik weet nog hoe verslagen en intens verdrietig ik me op dat moment voelde.” In de tijd die volgde, groeide dat gevoel. „Ik schaamde me diep en vond mezelf een incomplete vrouw.”

Thuis werd er vrijwel niet over het onderwerp gesproken. „Ik denk dat niemand echt wist hoe je hiermee om moet gaan; ook mijn ouders niet.” Slechts een paar familieleden en enkele vriendinnen waren op de hoogte. „Ik wilde het niet aan anderen vertellen, want wat zouden ze wel niet van me denken? Ik had geen idee waar ik moest beginnen en droeg het als een donker geheim met me mee.”

Acceptatie

„Na een tijdje liep ik helemaal vast. Het lukte me gewoon niet om mijn situatie te accepteren, dus maakte ik een eerste afspraak bij een psycholoog.” Dat hielp enorm. „Ik leerde open te zijn en aan te geven als ik me oncomfortabel voelde. Waar ik dacht dat mensen me raar zouden vinden, werd er juist heel lief en begripvol gereageerd.” Stapje voor stapje ging het beter met Rosalyn. „Eindelijk had ik door dat ook ik er gewoon mag zijn en me niet stilletjes terug hoef te trekken als ik geraakt word door een gesprek over ongesteldheid of kinderen.”

Tijdens het uitgaan ontmoette ze haar partner Robert, met wie ze inmiddels al jarenlang dolgelukkig is. „Het was niet makkelijk om dit aan hem te vertellen, maar ik vond wel dat ik dat zo snel mogelijk moest doen. Gelukkig reageerde hij heel rustig en ontzettend lief.” Het stel sprak af samen naar alternatieven te kijken als de tijd rijp was.

Confronterend

„Een alternatief als adoptie sluiten we niet uit, maar we hopen binnenkort ouders te worden via een draagmoeder. Omdat mijn eierstokken prima functioneren, kunnen we dan namelijk alsnog een biologisch kindje krijgen.” Rosalyn legt uit dat er in Nederland erg veel regels zijn die het lastig maken om een draagmoeder te vinden. „Daarom staan we nu op de wachtlijst voor commercieel draagmoederschap in Amerika. We hopen echt dat het op deze manier gaat lukken, maar zijn wel genoodzaakt tot geldinzameling. Dit traject kost namelijk zo 150.000 euro.”

Een derde persoon betrekken in zo’n intieme levensfase, vindt Rosalyn heel bijzonder. „Zeker omdat het op afstand is, je vliegt niet zomaar even naar Amerika om te kijken hoe het daar gaat. Het is heel mooi dat deze mogelijkheden er zijn, anders was een kindje voor ons allang uitgesloten.” Toch is het ook heel confronterend. „Ik had heel graag zelf willen ervaren hoe het is om een kindje in mijn buik te hebben. Daarnaast is het ook een flinke test voor je relatie. Wij zijn heel zeker van elkaar, maar hebben absoluut onze moeilijke momenten. Je zit tijdens zo’n intensief traject continue op een heel hoog spanningsniveau.”

Hoopvol

„We gaan hier helemaal voor en hopen echt dat het zo gaat lukken”, zegt Rosalyn strijdlustig. „Het lijkt me zo mooi om een kindje te zien opgroeien en de ontwikkeling van hem of haar helemaal te kunnen volgen. Samen een familie vormen, eigenlijk.” Als klein meisje zag ze nog wel eens een gezin met meerdere kinderen voor zich. „Dat idee heb ik laten varen. Als het zover is, nemen we genoegen met één kindje. Daar zouden we al zó dankbaar voor zijn.”

