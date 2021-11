Sanne (33): ’De dag dat Julio aankwam in Nederland braken mijn vliezen’

„Julio en ik hebben elkaar zes jaar geleden op de Dominicaanse Republiek ontmoet. Ik had daarvoor een aantal jaar in Mexico gewoond en was voor een tijdje terug in Nederland. Al snel begon het weer te kriebelen en wilde ik terug naar Mexico, maar niet zonder plan. Vanuit Nederland ben ik op zoek gegaan naar werk daar. Er was in Mexico niet veel beschikbaar en kwam toen een baan bij een duikschool op de Dominicaanse Republiek tegen. Ik had niks te verliezen. Ik had geen baan, kind of huis, dus ben ik vertrokken. Bij die duikschool heb ik Julio ontmoet, hij werkte daar als instructeur.

Vorig jaar, tijdens de coronapandemie, lag het hele toerisme plat. Ik had destijds een andere baan als operationeel manager voor een excursiebedrijf op de Dominicaanse Republiek, maar door corona zat ik al drie maanden thuis. Ik besloot daarom voor drie maanden terug te gaan naar Nederland. Een week voor vertrek kwam ik erachter dat ik zwanger was. Die drie maanden in Nederland deden mij beseffen hoe goed alles hier eigenlijk geregeld is. Daarbij was mijn zusje ook zwanger en was ik in de buurt van mijn familie. Daarom besloten we dat Julio naar Nederland zou komen en ik hier zou bevallen.”

Gedoe

„Het was niet makkelijk om hem hier te krijgen. Zijn visum werd na heel veel gedoe goedgekeurd. Dit was vlak voor de lockdown waarbij een inreisverbod gold. Hij zou via Spanje vliegen, maar werd niet op de vlucht toegelaten, omdat hij niet de juiste papieren had om Spanje binnen te komen. De tijd begon toen echt te dringen. Ik ging bijna bevallen en had veel stress hiervan. Uiteindelijk is het hem gelukt om via Duitsland naar Nederland te vliegen. De dag dat hij aankwam zijn mijn vliezen gebroken.

Yade is nu 8 maanden oud, dus we wonen al een tijdje in Nederland. Julio werkt veertig uur in de week als magazijnmedewerker bij een groot decoratiebedrijf. Hij spreekt geen Nederlands, maar hij kan zich goed redden in het Engels. Hij wil onze taal wel gaan leren. Als onze dochter straks naar school gaat, is het namelijk wel belangrijk dat hij ook Nederlands spreekt. Zelf werk ik drie dagen in de week in een lunchzaak. De andere dagen zorg ik voor Yade. Wanneer Julio en ik beiden aan het werk zijn passen mijn ouders op of gaat ze naar een gastouder.”

Geld

„We hebben een gezamenlijke rekening waar we beiden geld op zetten voor de vaste lasten. Hij maakt wat meer in de maand over, want hij werkt meer. Hij is niet gewend om meerdere rekeningen te hebben, dus voor hem is dit allemaal nieuw. Van onze eigen rekening kopen we bijvoorbeeld kleding, maar hij vindt het ook leuk om mij af en toe wat cadeau te geven. Ik zou wel wat meer willen verdienen. Vanuit mijn vorige banen ben ik gewend om meer inkomsten te hebben. Maar dan zou ik meer moeten werken en ik wil nu juist genieten van het moeder zijn en met Yade tijd doorbrengen.”

Huishouden

„Ik ben meer thuis, dus doe vanzelfsprekend meer in het huishouden. Ik maak het meeste schoon in huis en hij doet de grotere klusjes en het vuilnis weggooien. De wasjes draai ik zelf graag. We koken wel beiden, hij houdt van lekker uitgebreid Dominicaans koken. Daar gaat veel tijd in zitten, dus dat doet hij twee keer per week. Als Nederlanders koken is het met een half uurtje klaar, wij zijn meer van het makkelijke aardappel, groente en vlees.

Er zijn voor hem wel een aantal dingen anders hier dan op de Dominicaanse Republiek. Zo is het scheiden van afval nieuw voor hem, daar wordt het vuilnis op één hoop gegooid, inclusief glas. In Nederland hebben we drie prullenbakken en dan moet het glas en de luiers nog apart. Hij vergeet ook wel eens de verwarming uit te zetten, ook dat zit niet in zijn systeem. Omdat daar natuurlijk nooit een verwarming aan hoeft te staan.”

Realiseren

„Voor de komende jaren blijven we nog in Nederland. Misschien dat we over tien jaar wel naar de Dominicaanse Republiek of Spanje vertrekken, maar dat plan is nog niet concreet. We staan open voor alles wat op ons pad komt. Het bevalt Julio heel goed hier, dat maakt het voor mij ook makkelijker om te blijven. Hij ziet ook hoe goed alles in Nederland geregeld is, dat zou ik ook wel aan anderen mee willen geven. We mogen ons wel wat meer realiseren hoe goed we het hier hebben.”

