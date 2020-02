’Mijn vriend is 36 jaar ouder’

Lieve Sabine,

na de geboorte van mijn derde kind, nu drie jaar geleden, verdween mijn echtgenoot. Hij wilde zijn vrijheid terug. Jaren van armoede en ellende braken aan: ik was mijn huis kwijt en had geen inkomsten want van alimentatie had mijn ex nooit gehoord. Alle processen daarover heb ik gewonnen, maar dat maakte niets uit. Hij vertrok naar het buitenland en betaalde geen cent. Ik werd afhankelijk van de Voedselbank, was een periode dakloos en had ook nog problemen met de Kinderbescherming. Gelukkig kreeg ik via via een huis en werd ik voor twintig uur per week als caissière in een bouwmarkt aangenomen. Daar ontmoette ik Chris. Hij kwam er regelmatig als klant. Hij kocht verf, hout, spijkers en schroeven omdat hij speelgoed knutselde. Trots liet hij in de zaak zien wat hij gemaakt had. Brandweerauto's, locomotieven, vliegtuigen en poppenhuizen zag ik voorbijkomen. Puur hobbymatig. Hij hoeft er namelijk niet van te eten; hij heeft een prima pensioen. Heel leuk allemaal. We raakten in gesprek en er ontstond een band. Van het een kwam het ander en we gingen met elkaar naar bed. Maar nu komt het: Chris is 72 en ik ben 36. Chris is zeer viriel en seksueel kom ik niets tekort. Daarbij hebben we dezelfde seksuele smaak, namelijk bdsm. Ik kan me daar volledig in vinden als onderdanige. Heerlijk vind ik het. Chris is tweemaal gescheiden en van zijn laatste vrouw weduwnaar. Ook heeft hij een paar kinderen waarmee hij geen enkel contact heeft. Chris wil met mij verder. Ik kom van de hel in de hemel terecht: een eigen huis, vrij van hypotheek en een riant inkomen. Mijn kinderen mogen hem graag en noemen hem zelfs opa-pappie. Maar ik aarzel. Is het leeftijdsverschil niet érg groot? Hoe moet dit straks met mogelijke erfenissen en de financiële consequenties daarvan? Ja, dat klinkt allemaal erg berekenend’, maar na drie jaar verdriet ben ik zo geworden. Voorlopig eerst maar een geregistreerd partnerschap. Trouwen kan altijd nog. Ik weet niet wat te doen.

Sabine: „Ik begrijp niet zo goed hoe je van ‘is het leeftijdsverschil niet te groot?’ naar ‘hoe moet dat met de erfenis?’ gaat. Dat lijken me twee volledig verschillende dingen. Want ja, een leeftijdsverschil van 36 jaar is nogal wat. Maar jullie zijn allebei volwassen mensen, dus daar komen jullie samen wel uit lijkt me. Wat betreft de erfenis; als Chris geen testament heeft laten opmaken dan zijn zijn kinderen ook automatisch zijn erfgenamen. Ondanks dat hij geen contact met ze heeft. Houd daar rekening mee. Maar ook dit is iets wat je beter met Chris zelf kunt bespreken. Als jullie kiezen voor een geregistreerd partnerschap, moet er eerst bepaald worden of je dat in wettelijke gemeenschap van goederen of onder partnerschapsvoorwaarden doet. Realiseer je wel dat je deze registratie bij een notaris met getuigen doet én dat jullie ook elkaars fiscale partners worden. Door het geregistreerd partnerschap worden jullie erfgenaam van elkaar. Maar een testament is wel nodig, ook bijvoorbeeld om zaken over de voogdij van de kinderen vast te leggen. Het lijkt me nogal onverstandig om ervan uit te gaan dat Chris sowieso eerder komt te overlijden omdat hij ouder is. Jou kan natuurlijk ook iets overkomen en dan moet je wel iets voor je kinderen geregeld hebben. Kortom, ik zou me maar goed laten voorlichten voordat je jezelf rijk rekent. Want stel dat je zijn huis erft dan staat de fiscus ook snel op je stoep om de eventuele erfbelasting te heffen. Kortom; geniet van elkaar en laat je voorlichten bij een echte specialist op dit gebied. Succes!”

