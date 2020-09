’Mijn dochter heeft een studieschuld van 70.000 euro’

Mijn dochter wilde heel erg graag studeren aan de Hoge Hotelschool. ’Leuk’, dacht ik. Zij wist in ieder geval al wat ze met haar leven wilde doen. Toen ik van de havo kwam, had ik nog geen idee welke studierichting ik op wilde. Maar ik had te vroeg gejuicht...

Studiefinanciering

Ik schrok enorm toen ik samen met haar de brochure van de opleiding doornam: de kosten van het eerste jaar liepen al tegen de 10.000 euro aan! Ik had absoluut geen financiële problemen, maar ik vond dit toch echt wel een buitensporig hoog bedrag. Mijn dochter stelde me echter gerust. ’Mam, maak je niet zo druk. Het komt heus wel goed. Ik heb toch recht op studiefinanciering?’.

Ik heb een dochter die echt van aanpakken houdt. Ze regelde alles zelf: de studiefinanciering, de inschrijving en de betaling van het collegegeld. Ik wilde haar nog helpen met de kosten, maar daarvoor bedankte ze vriendelijk. Wat een zelfstandige meid was het toch! Ik dacht dat alles wel goed zou komen. Dat ze een schuld zou opbouwen was natuurlijk onvermijdelijk. Ik had zelf ook wat geleend toen ik studeerde, dus ik zag er geen kwaad in.

Corona

Inmiddels zijn we zes jaar verder. Mijn dochter geniet met volle teugen van haar studie, ze heeft stagegelopen in Portugal, Spanje, Maleisië en Engeland en ze heeft zich op zoveel vlakken ontwikkeld. Ik was zo trots op haar. Vanwege corona is mijn dochter vervroegd gestopt met haar stage om weer terug naar Nederland te komen. Nu werkt ze thuis aan haar scriptie. Maar van de week kwam ze bij me aan de keukentafel zitten... ’Mam, ik moet je iets laten zien.’

Ze pakte haar laptop erbij en ging naar DUO.nl. Ik wist niet wat ik zag: haar studieschuld heeft de 70.000 euro al aangetikt! Mijn dochter keek me schuldig aan. „Ik heb een tijdje niet bijgehouden hoe hoog mijn schuld is…” piepte ze. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe wil ze die ooit afbetalen?

Torenhoge schuld

Hoe kan het nou dat die schuld zo hoog is geworden?!” „Ik kreeg maar tegen de 1000 euro per maand van DUO! Een kamer huren en rondkomen in het buitenland was ontzettend prijzig. Dus ik leende ook nog collegegeldkrediet erbij…” Geschokt keek ik haar aan. Ik was altijd financieel stabiel, maar met deze torenhoge schuld ben ik bang dat daarin verandering zal komen, want ik zal haar natuurlijk helpen met aflossen! Straks kan ze niet eens een hypotheek krijgen door deze schuld en zal ze voorlopig thuis moeten blijven wonen!

Het enige voordeel is dat de rente zo laag is. Als hotelmanager kan je best lekker verdienen, maar ik houd mijn hart vast voor de banenkansen van mijn dochter. Ze is een slimme meid maar de coronacrisis komt hard aan bij net-afgestudeerden. En al helemaal bij afgestudeerden die werk zoeken in de horeca. Ik zal haar in ieder geval nooit meer - zolang ze onder mijn dak woont - dit soort zaken in haar eentje laten regelen!