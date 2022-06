Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Paps komt de kamer in en vraagt in wiens huis we zijn, maakt hij nou een grap?’

Door Esmir van Wering Kopieer naar clipboard

„Mocht hij mij op een dag voorgoed niet meer herkennen, dan zullen we vast nog steeds gouden momenten met elkaar beleven. Omdat één van ons twee nog wél weet wie hij is.” Ⓒ Getty Images/Maskot

Ineens ligt de vraag op tafel: of ze één dag per week wil mantelzorgen voor haar vader, met wie ze eigenlijk helemaal geen band heeft. Auteur Esmir van Wering zag alleen maar bezwaren, maar ziet het nu als haar beste beslissing ooit. Ze schreef er een prachtig dagboek over.