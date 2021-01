Zes Nederlandse vrouwen in de VS over de rellen: ’Ik heb gehuild’

Ilja Willems uit New York

Ilja Willems emigreerde tien jaar geleden naar de VS. De afgelopen presidentsverkiezing heeft ze op de seconde gevolgd.

„Het duurde heel erg lang voordat de uitslag bekend werd gemaakt. Ik was er in eerste instantie nogal pessimistisch over, maar opgelucht toen Biden won. Wat mij momenteel het meest verontrust, zijn de sociale verschillen in Amerika. Deze worden met de dag groter. Daardoor komt er steeds meer onvrede en onrust.

Het verrast me eigenlijk niet wat er woensdagavond is gebeurd. Sinds november dreigde er al een uitbarsting, maar dit zag niemand aankomen. Het is kenmerkend voor de stand van de democratie in Amerika.

Een gedeelte van de Amerikanen gelooft in een soort rare parallelle werkelijkheid. Het wordt daarom nogal een klus voor Biden om alle neuzen weer een beetje dezelfde kant op te krijgen, maar er moet weer eenheid komen onder de Amerikaanse bevolking.”

Ingeborg van ’t Pad Bosch uit New York

Ingeborg van ’t Pad Bosch woont sinds 2010 in New York en volgt voor HetAndereAmerika.nl de Amerikaanse politiek op de voet. Ze is hoofdredacteur van DeWereldwijven.com en heeft inmiddels drie presidentsverkiezingen meegemaakt en vond de laatste de spannendste van allemaal. Na de verkiezing van 2020 was de opluchting groot.

„Het is out of this world wat er is gebeurd eergisteren. We hebben het hier over de Verenigde Staten, de grootmacht die in de hele wereld al bijna twee eeuwen lang voor democratie strijdt. Het leek eerder alsof ik naar beelden uit Centraal-Afrika aan het kijken was.

Het was bovendien opvallend hoe de menigte zonder veel problemen de trappen van het Capitool kon bestormen en zelfs naar binnen kon dringen. Dat was enkele maanden geleden met de Black Lives Matter-protesten wel anders. Toen stond The National Guard massaal en in volle gevechtsuitrusting klaar om de protesten de kop in te drukken en werden met traangas en politie te paard, zelfs tanks, de straten schoongeveegd. Die dubbele standaard vind ik zo gevaarlijk in het huidige Amerika.

In overwegend Democratisch New York is men totaal uit het veld geslagen door de gebeurtenissen van gisteren. Kan het monster dat Trump heeft gecreëerd nog wel getemd worden?

Je voelt de spanning en burgeroorlog ligt op de loer. De tweespalt die Trump de afgelopen vier jaar zaaide, is natuurlijk niet zomaar opgelost. Ik ben niet zo bang voor mijn leventje hier, want in de suburbs van New York is het wel veilig. Maar de spanning en zorgen waarmee iedereen hier elke dag leeft, gaan je niet in de koude kleren zitten.”

Ralien Bekkers uit Washington

Ralien Bekkers woont in Washington in de buurt van het Witte Huis. Ze heeft de commotie van dichtbij gevolgd. Zo zag ze mensen met kleding waar onder andere teksten als 'burgeroorlog’ op stond.

„Het feit dat het Capitool werd bestormd is afschuwelijk en onacceptabel. Dat kun je toch niet zomaar doen? Dat het zo gemakkelijk kon sprak boekdelen: dit gaat om wit privilege in Amerika en institutioneel racisme bij de politie.

Ik snap echt niet waarom veel van deze voornamelijk witte mensen relaxed hebben kunnen rondlopen en niet eens zijn opgepakt, terwijl onschuldige zwarte mensen in dit land al kunnen worden doodgeschoten in hun slaap, zoals we vorig jaar hebben gezien met bijvoorbeeld de politiemoord op Breonna Taylor."

Ik heb vrienden die om de hoek van het Capitoolgebouw wonen, die bang waren en de alarmen van het gebouw hoorden afgaan. Je weet nooit hoe erg het kan escaleren; zeker als je zulke binnenlandse terroristen vrij hun gang laat gaan. Ik hoop dat verdere escalaties worden voorkomen.

Door niet al te veel mensen op te pakken heeft de politie volgens mij een groot risico genomen. Ik maak me veel zorgen over de groeiende polarisatie in dit land, de desinformatiemachine die veel mensen radicaliseert en de ernst van het institutioneel en structureel racisme dat we overal zien. Hetzelfde geldt trouwens voor Nederland."

Ik ben ontzettend blij dat Biden nu is verkozen. Ik kan zelf door Trump’s coronabeleid bijvoorbeeld de VS niet meer in komen als ik een noodbezoek aan familie in Nederland zou moeten brengen. Hij heeft veel strengere visummaatregelen ingevoerd - en helemaal voor migranten.

Nu zit ik er een stuk rustiger bij en is die stress binnenkort hopelijk eindelijk weg. Joe Biden zal over iets minder dan twee weken de nieuwe president van de Verenigde Staten worden, met Kamala Harris als eerste vrouwelijke, zwarte en Zuid-Aziatische vice-president. Dat is historisch!"

Lies Timmering uit Virginia

Lies Timmering was blij met de uitslag van afgelopen presidentsverkiezing. Ze vindt het ’pijnlijk en onvoorstelbaar’ dat de Trump-aanhangers het Capitool hebben bestormd.

„Het blijft onrustig in het land en dat zal het voorlopig ook wel blijven. Eigenlijk had ik direct na de verkiezingen wel een soortgelijke actie verwacht. Het is echt onbegrijpelijk om te zien hoe ’gewoon’ die mensen naar binnen konden lopen en weer naar buiten konden gaan, zonder dat er fel tegengas werd gegeven door de politie en het leger.

De actie van woensdagavond maakte me erg gestrest. Ik huilde zelfs van opluchting toen ik hoorde dat iedereen veilig was. Ik woon vijftien minuten van het Capitool en zelfs vanuit Virginia, dat bedekt was onder rook uit DC, werd de politie ingeschakeld. Laten we hopen dat we de komende twee weken zonder kleerscheuren doorkomen.”

Miriam Sterk uit Maryland

Miriam Sterk woont in Maryland en was erbij toen de aanhangers van Trump het Capitool aan het bestormen waren.

„Echt afschuwelijk, een aanval op de democratie. Het was een heel grimmige sfeer toen de aanhangers aankwamen. Toen het leger er eenmaal was, voelde je een siddering door het publiek gaan. Het voelt als een enorm dieptepunt, dat de afgelopen vier jaar onder Trump als president samenvat.

De problemen in Amerika zijn zo groot als het gaat om armoede een discriminatie. Mensen staan tegenover elkaar en het lijkt dat helaas het einde nog niet in zicht is. Wat er zal gebeuren als Trump is afgetreden, is nog maar de vraag. Ik vrees dat we dat nog zullen merken.”

Sandy Verhoeve uit Washington

Sandy Verhoeve is freelance journaliste in Washington DC en heeft de verkiezingen daarom op de voet gevolgd.

„Ik herinner me de opluchting die ik voelde toen werd aangekondigd dat Biden had gewonnen. Maar doordat Trump nog allerlei blokkades opwierp, was ook dat proces heel erg spannend. Het is een shockerende gebeurtenis dat zijn aanhangers het Capitool hebben bestormd, maar het was ook te verwachten.

Trump fokt zijn ’volgers’ steeds op en de mensen zijn loyaal naar hem toe. Toch is het vreemd dat het zomaar kon gebeuren, terwijl ik zie hoe goed het Capitool en omgeving is afgesloten en beveiligd. Hopelijk kan Biden de Republikeinen en Democraten weer tot elkaar brengen.”