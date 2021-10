Loeki (18) uit Vier handen op één buik: ’Een kindje is een hele dagtaak’

Zwanger op je 16e

„Twee maanden lang werd ik niet ongesteld. Eerst dacht ik nog dat het door stress kwam, maar het duurde zo lang dat ik een zwangerschapstest haalde. Toen ik zag dat ik zwanger was, schrok ik heel erg. Ik belde meteen mijn toenmalige vriend en daarna mijn moeder. Mijn moeder dacht: wat moet ik hiermee? In eerste instantie wilde ze niet oppassen. Het was tenslotte niet haar keuze om een kleinkind te krijgen. Gelukkig reageerde ze na verloop van tijd goed. De aanstaande vader kon er niet goed mee omgaan en verbrak tijdelijk het contact met mij.

Ik heb meerdere keren in de abortuskliniek gestaan en getwijfeld over mijn beslissing. Al die keren voelde het toch niet goed om mijn kind te laten weghalen. River is inmiddels vijf maanden oud en ik heb nog geen enkel moment spijt gehad van mijn keuze. Soms is hij wel stout, maar ik ben echt verliefd op hem geworden.”

Programma

„Een vriendin heeft mij opgegeven voor Vier handen op één buik. Ik heb vooral aan het programma meegedaan, omdat mijn zwangerschap en de geboorte vastgelegd zouden worden. Mijn familie stond helemaal achter mij. Achteraf vind ik de aflevering heel leuk geworden. Mijn telefoon stroomde vol met lieve berichtjes. Veel mensen vragen welke lessen ik eruit heb gehaald, maar het was vooral de ervaring op zich die heel leuk en leerzaam was.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Zoontje River.

Toekomst voor het kind

„Mijn jeugd was niet altijd even makkelijk. Mijn ouders waren voor mijn geboorte al uit elkaar. Al die jaren heb ik alleen bij mijn moeder gewoond. Mijn vader zag ik twee keer in het jaar. We hebben een goede band, maar het gevoel dat hij mijn vader is, is er niet echt. Voor River hoop ik dat dat anders zal zijn. Zijn vader is weer in beeld en River gaat af en toe ook naar de schoonfamilie. Maar het blijft lastig, ook omdat hij aan de andere kant van Nederland woont.”

Nieuwe start

„Volgende week is mijn zwangerschapsverlof voorbij en ga ik weer drie dagen in de week naar school. Daar ben ik sinds januari niet meer geweest, maar ik ben nooit gestopt met mijn studie Bedrijfskunde. Voor nu blijft het bij drie dagen. River gaat drie dagen naar de opvang. Aan de ene kant zou ik hem wel vaker naar de opvang willen brengen, maar er is geen plek. Aan de andere kant geniet ik ook enorm van mijn kindje.

Sinds de geboorte van River woon ik niet meer thuis. Mijn contract bij mijn vorige huurhuis is verlopen, waardoor ik tijdelijk in een vrouwenopvang zit. Binnen nu en een jaar wil ik een eigen huisje hebben. Ik wil mijn opleiding afmaken en daarna een baan zoeken. En leuke dingen blijven doen natuurlijk, zoals met vriendinnen shoppen of een film kijken. Door mijn kindje heb ik bijna geen tijd meer voor mezelf. Het is een hele dagtaak. Omdat ik het ook nog alleen moet doen, is het extra zwaar. Toch zou ik River voor geen goud meer willen missen.”