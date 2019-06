Jolanda's dochter belandde onterecht in een isoleercel

Ⓒ Privébeeld

Jolanda’s 19-jarige dochter Bo is sinds haar elfde suïcidaal en heeft een licht verstandelijke beperking. Ook heeft ze heeft epilepsie, klassiek autisme en boulimia. Bo automutileert en heeft mettertijd tekenen van PTSS ontwikkeld. VROUW sprak Jolanda een jaar geleden over de behandeling voor geestelijke problemen bij jongeren. Destijds was Bo net in een woongemeenschap geplaatst, waar ze de hulp ontving die ze nodig heeft.