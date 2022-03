Is het terecht dat de naaktzwemdag dit jaar is geannuleerd?

Dreigementen

NFN Open & Bloot besloot samen met de burgemeester van Wassenaar dat de naaktzwemdag geannuleerd moest worden, dat meldt loopings.nl. Dit voor de veiligheid van de nudisten. De organisatie van NFN Open & Bloot zou heftige dreigementen hebben gekregen, maar wil niet ingaan op de aard van de berichten. De annulering wekte op de Facebook-pagina van NFN Open & Bloot heftige reacties op van niet-leden. Zo zou het Tikibad een ’pedobad’ zijn, volgens reageerders. Andere reageerders vonden de annulering maar ’preuts gezever’.

Naaktzwemdag

Bijna 800 mensen kochten dit jaar een kaartje voor de naaktzwemdag in het Tikibad. De Naaktzwemdag zou dit jaar op 13 maart plaatsvinden. De leden van NFN Open & Bloot die een kaartje kochten, willen een nieuwe datum prikken. De afgelopen twee jaar ging de naaktzwemdag niet door, vanwege corona. Nooit eerder werd er een naaktzwemdag geannuleerd vanwege dreigementen.

Elke leeftijd

Of de annulering terecht is wekte dus uiteenlopende reacties op op sociale media. Maar is de naaktzwemdag ook echt een ’vies gedoe’ als alle leden die eraan deelnemen bij NFN Open & Bloot horen? De naturisten kopen er ten slotte zelf een kaartje voor. Mensen die de naaktzwemdag ’vies’ vinden kunnen de dag gewoon overslaan. De naaktzwemdag is elk jaar toegankelijk voor elke leeftijd, zo lang kinderen onder 16 jaar oud een ouder of verzorger bij zich hebben. Kinderen onder de 2 jaar oud hebben zelfs gratis toegang, volgens Naakt Evenementen.

Oplossing

Een zorg die online speelt is dat het evenement pedofielen aan zou kunnen trekken, omdat er naakte kinderen tussen zwemmen. Misschien dat de oplossing dus wel is om het evenement voor 18-plussers te maken. In sauna’s lopen bijvoorbeeld ook mensen naakt rond, maar die zijn vaak alleen voor volwassenen toegankelijk. Aan de andere kant kan je je ook afvragen of het preuts is dat mensen niet meer samen naakt mogen zwemmen. Het evenement is alleen toegankelijk voor leden van de NFN Open & Bloot die een kaartje kopen. Dat betekent dat iedereen geregistreerd staat, en niemand zomaar naar binnen kan op de dag zelf.

Reacties

John vindt de annulering verpeutsing, de naaktzwemdag is ten slotte alleen voor leden.

Praat mee

