Olivia (28) heeft een 31 jaar oudere vriend: ’Mijn moeder vindt het vies’

„Mijn moeder kreeg een rolberoerte toen ik haar drie jaar geleden vertelde dat ik een vriend van 56 had. Mijn vader is overleden toen ik 20 was; hij zou jonger geweest zijn dan Zeger nu is. Ze noemde het vies, het klopte niet. We hebben er echt ontzettend ruzie over gehad. ’Het komt vast omdat je geen vader meer hebt’, riep ze. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. Ik heb nooit iets gehad met mannen van mijn eigen leeftijd.

Ik heb Zeger leren kennen via een datingsite. Ik had in mijn profiel duidelijk aangegeven dat ik een oudere man zocht. Zeger was net gescheiden en zijn kinderen studeerden. Ik ben twee jaar ouder dan zijn oudste zoon. Ik kan me ergens wel voorstellen dat mensen daar rare gedachten bij krijgen, maar wie mij en Zeger kent, zal het al heel snel normaal vinden.

Ik ben niet ’your average 28-year old’. Ik heb veel meegemaakt in mijn leven; voor mijn vaders werk reisden we de hele wereld over – ik heb in diverse landen gewoond. Ik ben enig kind. Mijn ouders namen mij overal mee naartoe; naar culturele evenementen, naar vrienden – vrijwel altijd was ik verreweg de jongste. Ik ben opgegroeid tussen volwassenen, zeg ik wel eens. Mijn beste vriendin is 49. Daar hoor je overigens niemand over.

Zeger is geen oude man om te zien. Hij is grijs ja, maar dat vind ik alleen maar ontzettend sexy. Hij is atletisch gebouwd en sport vrijwel iedere dag. Ook leeft hij heel gezond: hij rookt niet en drinkt amper. Sinds hij mij kent, is hij vegetariër geworden. Ik vind het heel leuk dat mensen op die leeftijd nog die ommezwaai maken. De meeste mensen van zijn leeftijd vinden het allemaal maar ’gedoe van de jeugd’. Zeger staat overal voor open.

We hebben heel goede seks. Ik was zelf ook niet bepaald onervaren, maar ik merk aan Zeger dat hij echt weet waar hij mee bezig is en dat hij intens geniet van het moment. Hij is niet met zijn gedachten bij zijn werk of zijn telefoon: als we seks hebben, gaat hij er volledig in op. En ik daardoor ook veel meer. Aan vluggertjes doen we niet. Soms zijn we wel anderhalf uur bezig, we gaan er speciaal eerder voor naar bed.

Mensen zijn heel ongenuanceerd en bekrompen als het op een groot leeftijdsverschil aankomt, merk ik. Ik krijg de raarste vragen. ’Krijgt ie ’m nog wel omhoog’, vroeg een collega mij pas nog. Ik vind dat zo onbeschoft! En mensen blijven eindeloos herhalen dat hij mijn vader had kunnen zijn. ’Maar dat is hij niet’, reageer ik tegenwoordig overduidelijk geïrriteerd. Waarom zou je over andermans relatie oordelen? Hoezo wordt er altijd zo’n bekrompen label aan leeftijd gehangen?

Een kennis van mij is 45, zij heeft een vriend van 33. Zij wordt cougar genoemd door haar vrienden; ook al zo’n gekke term. Als ik zie hoeveel die twee voor elkaar betekenen, dan zie ik alleen maar pure liefde. Wat maakt een geboortejaar dan nog uit? Het is niet dat het illegaal is. Zeger is ook wel eens pedo genoemd. Belachelijk. Ik ben al een hele tijd niet meer minderjarig, voor zover ik weet.

Volgend jaar wordt Zeger 60. Voor mij is dat niet meer dan een getal, hij heeft er wel moeite mee. Ouder worden vindt hij lastig, zegt hij. Ik hou hem jong. Om hem heen krijgen vrienden kwalen. Zijn beste vriend heeft vorig jaar een hartinfarct gehad, zoiets drukt je wel met de neus op de feiten dat je niet het eeuwige leven hebt. Maar daar kun je helaas niets aan veranderen en door er iedere dag over te piekeren, krijg je alleen maar stress. We leven daarom vooral in het hier en nu en we genieten van ieder moment. Gisteren nog, hebben we midden op de dag samen uitgebreid in bad gezeten en daarna heerlijke seks gehad. Ik voel me gezegend met hem.”

