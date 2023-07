’We gingen onvoorbereid op vakantie en dat hebben we geweten...’

Wij zijn nooit zo van het vooruit plannen geweest. Vorig jaar wilden we in eerste instantie lekker thuisblijven, beetje rondom huis klussen en bij mooi weer lekker in de tuin een boekje lezen. De eerste dagen van onze vakantie was het inderdaad genieten, maar toen begon het te regenen en zou dat voorlopig ook niet meer ophouden.

„Zullen we gewoon weggaan?” Diezelfde avond nog pakten we onze koffers en besloten de volgende ochtend vroeg in de richting van Zuid-Frankrijk te vertrekken.

Zwarte zaterdag

Die zaterdagochtend waren we vroeg op. Ik smeerde broodjes, nam een thermoskan koffie mee, pakte de laatste spullen in en we gingen op weg. In de auto hoorden we op de radio dat deze zaterdag zwarte zaterdag was. Even keek ik manlief verschrikt aan, maar hij wapperde mijn zorgen weg. Het zou allemaal wel meevallen. Ik hield mijn hart vast. Ging niet half Nederland en België vandaag richting Frankrijk?

We waren vlak over de grens bij België toen ik een raar geluid hoorde. Mijn man vloekte zachtjes. „We hebben een lekke band”, zei hij. Is dat alles, dacht ik. Mijn man is hartstikke handig met auto’s, we zouden dus zo weer verder kunnen rijden. Hij ging aan de slag, gaf mij een reflecterend hesje en haalde de krik uit de kofferband, samen met het reservewiel. Binnen tien minuten had hij de andere band eronder gezet. Terwijl ik naar de band keek, besefte ik dat er iets niet klopte. „Het reservewiel is óók lek”, hoorde ik mijn man zeggen.

Slakkentempo

Na anderhalf uur gewacht te hebben, kwam er eindelijk een mannetje van de Wegenwacht ons helpen. We kregen een nieuwe band en konden weer verder. Eenmaal in Frankrijk werd het duidelijk dat het echt zwarte zaterdag was. Als slakken kropen we vooruit en er leek geen eind aan te komen. Zat ik nu maar met dat boekje op onze zachte bank in plaats van deze auto met de radio die alleen maar stomme Franse liedjes uitkraamde.

Zo gaar als een klontje kwamen we dichter bij onze eindbestemming. Uiteindelijk stuurde manlief ons van de snelweg af en kwamen we op een binnenweggetje terecht. Eindelijk kon ik een beetje genieten. De Franse natuur is prachtig, het zonnetje scheen en we kachelden lekker vooruit in de juiste richting, tot ik mijn man weer hoorde vloeken. Het volgende drama: de tank was leeg.

Behulpzame man

Ik was woedend. Kort daarvoor had ik geopperd even te stoppen bij het tankstation, maar dat hoefde volgens hem niet. We konden nog wel een stukje. Auto’s zoefden ons met 80 kilometer per uur voorbij en de tranen stonden in mijn ogen. „Geen zorgen, ik pak de jerrycan en loop wel naar het tankstation.” Ik zuchtte en keek toe hoe mijn man de kofferbak openmaakte en naar de jerrycan zocht. „Laat me raden”, begon ik. „Geen jerrycan?”

Ik had gelijk en kon wel huilen. Mijn man hing net weer met de Wegenwacht aan de telefoon toen er een auto achter ons stopte. Het bleek een Nederlander te zijn en hij vroeg of hij ons misschien zou kunnen helpen. Mijn man legde hem het hele verhaal uit en de man bood aan even snel met zijn auto naar het dichtstbijzijnde tankstation te rijden. „Shit”, zei mijn man toen de man net was weggereden. „Ik zei benzine tegen hem, maar dit is jouw auto. Een diesel!” Een kwartiertje later kwam de man weer terug met de verkeerde brandstof. Desalniettemin vertrok hij nog een keer in de richting van het tankstation om de juiste brandstof te halen.

Wespenpicknick

Met de juiste brandstof in de tank en zonder lekke banden reden we uiteindelijk verder naar onze vakantiebestemming. De stemming was tot een nulpunt gedaald. Ik haatte de Franse liedjes op de radio, ergerde me suf aan de Fransen die mijn Engels niet leken te begrijpen en kwam erachter dat het er overal stikte van de wespen. Even romantisch picknicken zat er dus niet in.

De hotels zaten allemaal overvol, waardoor we uiteindelijk in een grauw hotel met twee sterren terechtkwamen waar ik iedere ochtend wakker werd met bultjes op mijn lijf. Nee, manlief en ik zijn genezen van onze spontane vakantieplannen. Dit jaar gaan we voorbereid op vakantie, want dit willen we nooit meer!

