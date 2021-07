’Met welke nagellak krijg ik het effect van een nagelstyliste?’

Het probleem

„Ik ken het probleem als geen ander. Ooit in een ver verleden deed ik nog aan nagelverlenging, een vriendin was nagelstyliste en maakte de mooiste creaties. Mijn nagels waren heuse blikvangers, vooral toen ze die ene keer met gekleurde polkadots aan de gang ging, passend bij mijn zijden tuniek en in dezelfde kleuren. Tijdens de modeshow bij Mart Visser vroeg iedereen waar ik dit ’kunstwerkje’ had laten maken.

Visitekaartje

„Het is dus zeker waar: je handen zijn je visitekaartje en volop in beeld dus ja, daar wordt op gelet. Maar verhalen tikken als journalist gaat minder makkelijk met te lange kunstnagels dus uiteindelijk schakelde ik weer over naar mijn eigen nagels en ging zelf volop los met kleurtjes. Vrijwel om de dag wisselde ik van nagellak, passend bij mijn outfits. Totdat ik uiteindelijk de gellak bij de nagelsalon ontdekte. Eerst dacht ik nog dat het lakken een eeuwigheid zou duren (immers nog gewend van de nagelstyliste) maar niks is minder waar, want ik ben met 20 minuten als ’nieuw’ de deur uit bij mijn vaste salon.

„Vooral tijdens vakanties en verblijven in het buitenland is deze ’beautytool’ voor mij onmisbaar geworden, want op dat moment heb ik dus geen omkijken naar mijn perfecte nagels. Het is zelfs een heuse verslaving geworden, net als mijn wimperextensions die ik daar als kleine wimpertjes tussen mijn eigen wimpers laat zetten. En beide ’fakes’ ogen heel natuurlijk, dat is voor mij namelijk een must.

Als een nagellak styliste

„Maar ondanks dat neem ik ook af en toe een gellak-pauze, puur om de nagels weer even te laten bijkomen én om mijn eigen lakkunsten niet te verleren. Want ik kan nog steeds heel blij worden van al die kleurtjes en in de zomer lak ik zodoende vaak meerdere kleuren op een hand, omdat ik gewoonweg niet kan kiezen.

„Mijn zoons hebben ooit gretig misbruik gemaakt van mijn lakkunsten, want het feit dat ik regelmatig vriendinnen en familie lak, bracht ze op een lumineus idee. Tijdens Koningsdag maakten ze een bordje op de rommelmarkt: professioneel nagels lakken in alle kleuren voor slechts 50 cent. Het liep storm!

„En professioneel was het zeker want hun moeder werd ingezet. Ik denk dat ik die dag wel 50 paar handjes heb voorzien van alle regenboogkleuren waarbij oranje uiteraard de favoriet was. En de mannen? Die verdwenen met de ’poet’ naar de plaatselijke kermis!

Nagelbadje

„Maar terug naar de basis. Want daar gaat het bij het lakken allemaal om. Voor wie het tussen de gellaksessies door dus weer ouderwets zelf gaat doen: begin met een goede basislak. Dat is een must, want op die manier verkleuren je nagels ook niet. Nog beter: eerst een weekje met een kleurloze, voedende nagellak werken om de nagels weer even op krachten te brengen.

„Gebruik eventueel de laatste paar dagen een nagelversterker waardoor de nagels lekker stevig worden. Neem ook even de tijd voor een nagel/handenbadje met een nagelolie of smeer dagelijks de nagelriemen ermee in. Daarna goed vijlen en dan de basislak/topcoat erop zodat de lak goed hecht. Goed laten drogen! Dan de gekleurde nagellak zelf erop en met tussenpozen lakken in twee laagjes zodat de kleur goed uitkomt. Let op! Laat aan de onderkant een klein streepje vrij zodat de nagels goed ’lucht’ krijgen. Tot slot, als het geheel droog is aflakken met de top coat voor extra glans en bescherming. Sally Hansen heeft de ’miracle gel’ topcoat die echt mijn favoriet is en waardoor je dagenlang mooie hoogglans nagels houdt.

Ontdekkingen

De merken Max Factor, Rimmel London en Sally Hansen hebben bovendien deze zomer exclusief bij Kruitvat 24 nagellakken die niet alleen snel drogen maar een unieke kwast hebben waarmee je in één streek, superhandig de hele nagel lakt. Daarnaast zijn mijn nieuwste ontdekkingen op nagelgebied de biologische (Kruitvat High Gloss Nail Color) nagellakken met ingrediënten als aardappel, tarwe en suikerriet uit plantaardige biomassa. Vegan nagellakken (bijvoorbeeld Sally Hansen en PJR Care) raad ik intussen al mijn vriendinnen aan die geen nagellak meer gebruikten vanwege klachten als migraine, misselijkheid en duizeligheid.

Huishoudhandschoenen

Voor de ongeduldigen onder ons: de quickdry nagellak varianten (binnen een minuut droog!) zijn tegenwoordig een uitkomst. En ook voor de haastige-spoed-types zoals ik, want ik heb de rare gewoonte dat ik vlak voordat ik ergens heen ga nog net even mijn nagels lak. Met alle gevolgen van dien, want meestal blijf ik al hangen aan de autogordel en is de lak alweer beschadigd.

Een andere persoonlijke tip deel ik ook graag met je. Hoe sullig ook misschien, ik zweer bij de ultradunne huishoudhandschoenen voor de bescherming van mijn nagels tijdens het klussen, schoonmaken en/of afwassen, ja zelfs bij het inruimen van de vaatwasser. Want tja, in een mannenhuishouden kom je er nu eenmaal niet mee weg als je nagels het excuus zijn om niets in het huishouden te doen…

