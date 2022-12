Vliegensvlug klaar: het tomaat- en mozzarellarecept van Jonnie en Thérèse

Ingrediënten voor 4 personen

250 g cherrytomaten

125 g pomodori-tomaten

125 g tomatensap

125 g zoetzuurmarinade (zie onder)

500 g mozzarella

10 g basilicum

½ limoen, sap en geraspte schil

zout witte peper

Voor de zoetzuurmarinade:

500 g azijn

330 g water

165 g suiker

3 steranijsjes

Bereidingswijze

Stap 1. Maak de zoetzuurmarinade: doe alle ingrediënten bij elkaar in de pan en breng aan de kook. Laat dit rustig trekken en dan afkoelen.

Stap 2. Maak de gemarineerde tomaten: ontvel de pomodori- en cherrytomaten. Meng het tomatensap met de marinade en marineer hier de cherrytomaten in. Snijd dan de pomodoritomaten in vieren en verwijder de zaadlijst. Snijd ze in halve maantjes en marineer die ook in de marinade.

Stap 3. Serveer in een grote schaal met brokken mozzarella en basilicumblaadjes. Breng op smaak met peper, grof zeezout, geraspte schil en sap van een limoen.

Aan de slag

Dit recept komt uit het kookboek Jonnie & Thérèse Thuis. Hierin staan de gerechten die de Boertjes thuis graag op tafel zetten – gewoon doordeweeks, of als er iets te vieren valt. En – heel belangrijk – waar iedereen mee aan de slag kan. (WBooks, € 29,95)

