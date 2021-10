’Ik hou mijn dochter (6) regelmatig thuis van school’

„Ik houd mijn kind zo nu en dan thuis van school, omdat het haar te veel wordt. Ze is 6 en de school weet ervan, maar sinds dit nieuwe schooljaar is begonnen en ze naar groep 3 is gegaan, zijn ze gaan aandringen dat ik hiermee moet stoppen. Mijn dochter is nu eenmaal snel overprikkeld en ik merk dat dat in pieken en dalen gaat. Soms komt ze thuis als een zonnetje, maar soms is er geen land met haar te bezeilen en is zelfs een glaasje limonade te veel. Ze moet dan eenmaal thuis veel huilen, maar kan niet direct benoemen waar ze verdrietig over is. Als ik haar dan een dagje thuis houd, merk ik dat ze rustiger wordt en er weer tegenaan kan.”

„De school tolereert dit nu, maar ik moet zeggen dat ik haar ook weleens een dagje ’gewoon’ ziekmeld om geen gedoe te krijgen. De school wil dat ze op den duur gewoon als ieder ander kind 5 dagen per week naar school gaat, maar ik ben echt bang dat dat niet goed voor haar is. De school daarentegen stelt dat het juist ongezond is om haar thuis te houden. Ze zou daardoor een sociale achterstand oplopen en niet voldoende kunnen leren. Dat argument snap ik ook wel, maar ik weet inmiddels niet meer waar ik goed aan doe.”

Overbeschermen

Orthopedagoog en kindercoach Charlotte Borggreve: „Het is lastig voor ouders en kind als een kind snel overprikkeld is, maar het is wel het belangrijk om je kind te leren daarmee om te gaan. In de toekomst zal hij/zij nog veel meer met prikkels te maken krijgen: bijvoorbeeld in volle bussen en treinen en op feestjes. Als je je kind in zijn/haar jonge jaren alleen maar overbeschermt en niet met die prikkels leert om te gaan, heeft hij/zij daar geen baat bij.”

Toch begrijpt Borggreve het dat Mouna haar dochter tot nu toe regelmatig thuis heeft gehouden. Een duurzame situatie voor de toekomst is het volgens haar echter niet. „Ga daarom in gesprek met de school over eventuele aanvullende maatregelen. Zo heb je bijvoorbeeld geluidswerende koptelefoons die ze misschien kan gebruiken, of wellicht kan de leerkracht een hoekje aanwijzen waar je kind zich mag terugtrekken tijdens het werken.”

Middenweg vinden

„Over het thuishouden kun je ook in gesprek. Misschien vind je een middenweg: neem haar tot de kerstvakantie bijvoorbeeld op twee vaste middagen mee naar huis en bouw dat af. Je kunt met de school afspreken dat je dat tijdens een les doet waarvoor de leerkracht gemakkelijk huiswerk kan meegeven.” Het argument dat de school aandraagt over een leerachterstand is volgens Borggreve namelijk terecht: „Zeker met grote klassen van 25 à 30 kinderen is het voor leerkrachten ondoenlijk om kinderen op een later moment apart te nemen en extra uitleg te geven.”

Weerbaar maken

Je kunt zelf ook genoeg doen om je kind weerbaarder te maken. „Door je kind zijn/haar eigen worstelingen zelf te laten oplossen, vergroot je het zelfvertrouwen. Zo kun je hem/haar bijvoorbeeld laten kennismaken met kinderyoga of mindfulness om, ook in stressvolle situaties op school, te leren ontspannen. Ook doe je er goed aan om even de tijd te nemen voor je kind wanneer hij/zij uit school komt. Laat hem/haar eerst lekker een half uur op de bank zitten, geeft bijvoorbeeld een kleine ontspannende massage en ga rustig in gesprek. ’Ik zie dat je in huilen uitbarst, betekent dat dat het druk voor je is geweest?’ Een kind kan zelf heel goed zijn of haar gevoelens omschrijven.”

Verantwoordelijkheid

Het is dus belangrijk om je kind zelf voldoende verantwoordelijkheid te geven, vindt Borggreve. „Door te overbeschermen of alle zorgen weg te nemen, geef je eigenlijk de boodschap: ’Jij kunt het zelf niet’. Daar help je je kind niet mee. Als je je kind de juiste handvatten biedt, hem/haar leert om zelf grenzen aan te geven en goed in gesprek gaat, groeit het zelfvertrouwen.”