Moeten schoolspullen gratis worden?

Bij Stichting Leergeld kunnen ouders aankloppen die school gerelateerde kosten niet meer kunnen opbrengen. Zij zetten zich in voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Deze groep is dit jaar gestegen. In het eerste halfjaar van 2023 kreeg de organisatie maar liefst 260.000 aanvragen voor financiële steun 260.000: ruim 30 procent meer dan een jaar geleden.

Minimale financiële middelen

Of je als ouder recht hebt op financiële ondersteuning van Stichting Leergeld hangt af van de hoogte van het inkomen van een gezin. De stichting krijgt geld uit subsidies en giften van particulieren en bedrijven en heeft 111 lokale stichtingen die actief zijn in driekart van alle gemeenten in Nederland.

Maar moeten schoolspullen niet gewoon helemaal gratis worden verschaft? Want daarnaast hebben kinderen een goede fiets nodig om naar school te gaan en is ook een mobiele telefoon tegenwoordig vaak onmisbaar. Ook deze benodigdheden lopen al gauw in de honderden euro’s. En ook veel gezinnen met een modaal inkomen hebben tegenwoordig moeite om deze extra kosten te financieren.

Gratis schoolspullen voor iedereen? Dat geld zal natuurlijk ergens vandaan moeten komen. Als de overheid deze kosten voor alle scholieren in ons land zou gaan vergoeden, betekent dit dat de overheid op andere ’potjes’ moet bezuinigen.

Praat Mee

Reacties

Christiaan vindt het gezeur en vindt dat ouders alle schoolkosten zelf moeten betalen.

Marion vraagt zich af hoe je met een klein budget überhaupt kinderen kan permitteren.

Kees vindt dat we moeten stoppen met dure schoolreisjes.

