Moeten jouw pubers binnenblijven?

Mijn dochter (18) is boos. Heel boos. Want de zon schijnt, haar vriendinnen mogen op het strand wandelen van hun ouders en zij niet. Ik snap haar woede. Ik ben zelf, net als alle andere mensen die thuisblijven als er geen noodzaak is, gefrustreerd. Ook ik moet me bedwingen om niet lekker naar de duinen te gaan of even een boodschap te doen om wat andere gezichten te zien dan alleen mijn twee kinderen. Maar ik doe het niet. Want ik wil controle houden op wie zij zien. Buiten zwerven, betekent ook toevallige ontmoetingen met Jan en alleman. Het betekent ook even naar de supermarkt voor een sapje, waarna geen handen worden gewassen en caissières onnodig nog meer mensen moeten zien. Dus nee is hier écht nee.

Naast de onzekerheid die we allemaal voelen over deze situatie, ontstaat er dus een nieuw probleem; verdeeldheid in het gezin. Verdeeldheid die in vriendengroepen ook heerst. Want bevriend gezin A vindt het onzin dat we allemaal binnen blijven en rukt uit naar bossen en parken, bevriend gezin B vindt dat hun pubers wél met andere pubers af mogen spreken, want anders wordt het thuis zo ongezellig. Maar alle alarmerende berichten en noodoproepen van artsen, virologen, verplegend personeel en getroffen mensen uit buitenlanden, doen je toch beseffen dat sociale terughoudendheid de enige manier is om het virus en de gevolgen daarvan ietwat te controleren?

Hoe ga jij hier mee om? Mogen jouw jongvolwassen thuiswonende kinderen wel met hun vrienden afspreken? Praat mee op onze Facebook-pagina!