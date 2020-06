Daghoroscopen 19 juni

VANDAAG JARIG

Laat u niet uit het veld slaan als ontwikkelingen traag verlopen of zelfs stagneren. Geef de kosmos maar de schuld; het heeft niets met u persoonlijk te maken. Doe kalm aan en let op details. Vanaf oktober komt het leven weer plezierig op gang en kunt u, waar nodig, verbeteringen aanbrengen.

RAM

De stemming is over het algemeen positief; u kunt op aanmoediging rekenen van iemand die u lief hebt. Een zakelijk gesprek of sollicitatie zal positief verlopen. Een educatieve of internationale prestatie zal lof oogsten.

STIER

Mogelijke teleurstelling omtrent het gezinsbudget of investeringen moet worden rechtgezet. Ga snel te werk teneinde een breuk te voorkomen die veel tijd kan kosten om te lijmen. Sta uw mannetje, ook al bent u niet op de hoogte van feiten.

TWEELINGEN

Gebeurtenissen kunnen onduidelijk zijn en mensen enigszins onbetrouwbaar. U kunt op de proef worden gesteld en plannen zullen moeten worden aangepast. Werk anderen niet op hun zenuwen; paniek biedt geen uitkomst.

KREEFT

Uw intuïtie zal goed functioneren en uw artistieke talent is onmiskenbaar. Door open te staan voor hetgeen anderen te zeggen hebben wordt het een genoeglijke dag. Vanavond vormen zaken doen en plezier een positieve combinatie.

LEEUW

Enthousiasme zal u al aan het begin van de dag bevangen. Ga ervoor en kijk niet om. Plannen schieten misschien niet zo hard op als u wenst maar verdiep u daar niet te lang in. Wijdt u met hart en ziel aan datgene wat gedaan moet worden.

MAAGD

Overdrijf niet als u te maken krijgt met een zwaarder werklast dan anders. Maak uw eigen dagindeling en reserveer daarin ook tijd voor uw gezin. Raadpleeg een trouwe vriend(in) als u niet wilt dat een naaste weet wat u dwarszit.

WEEGSCHAAL

Zelfvertrouwen kan tot gevolg hebben dat u dansend door het leven gaat. Anderen met een minder goed humeur kunnen dat echter ervaren als gekunsteld. Trek het u niet aan; ga af op uw gezonde verstand en uw logische geest.

SCHORPIOEN

Uw artistieke talent kan tot uiting komen; luister naar het commentaar van anderen. Over het algemeen lijkt er sprake van sympathie en bereidwilligheid. Raak niet verzeild in een gespannen situatie waarbij geld een rol speelt.

BOOGSCHUTTER

Een reis lijkt aan de hand; uw leven wordt internationaal beïnvloed. In een gesprek kunnen ideeën geopperd worden omtrent manieren van reizen. Misschien keert u terug naar een vertrouwde plek of bezoekt u verre familie.

STEENBOK

Er lijkt van alles aan de hand en als u niet te hoog mikt kunt u veel bereiken. Probeer uw aandacht te houden bij datgene waarmee u bezig bent. Wacht nog even met een belangrijk besluit. U kunt van gedachten veranderen.

WATERMAN

Verschillen tussen anderen en u kunnen uitgesprokener zijn dan anders. Houd uw mening voor uzelf als opvattingen niet in overeenstemming te brengen zijn. Sluit u liever aan bij hetgeen van u wordt verwacht dan zinloos te protesteren.

VISSEN

Kleine irritaties kunnen tot frustratie leiden. Het is tijd om af te zien van een plan of idee dat niet de potentie heeft die u voor ogen had. Ga terug naar de tekentafel, maar sta niet toe dat een leidinggever over uw schouder meekijkt.