’Zo creëer je kinderen die uitvallen’

Terwijl ik me afvraag hoe het kan dat mijn zonen aanhanger zijn van TikTok-held Andrew Tate die met zijn uitspraken als „sterke mannen hebben de wereld opgebouwd”, „vrouwen horen voor de kinderen te zorgen” en „vrouwen die verkracht worden, hebben het er zelf naar gemaakt” op mij nogal misogyn en terug naar de jaren vijftig overkomt, krijg ik het antwoord van Leon de Winter die ik sprak over zijn nieuwe roman Het lied van Europa.

Wanhoop

Het zaadje voor deze roman werd geplant toen hij een artikel las in The Guardian over een Indonesische fruitverkoper die uit pure wanhoop ‒ zijn karretje werd steeds omver geduwd door politieagenten omdat hij geen vergunning had ‒ zichzelf en zijn fruitkar in brand stak en daarmee de vonk was die de Arabische Lente ontstak. Omdat zoveel mensen in andere landen zich in die wanhoop herkenden, het niet mee mogen of kunnen doen, dat zij ook in opstand kwamen. En hij vroeg zich af: zou dit ook in Europa kunnen gebeuren? En wat zouden dan de voorwaarden zijn?

Verscheurde samenleving

Hij beschreef een toekomstbeeld van een verscheurde samenleving met nieuwe getto’s voor mensen die niet meer productief mee kunnen doen, die elkaar bezighouden met zuipen, drugs en liederlijkheid en daar ook weer een eigen cultuur van maken. „Het zijn mensen die zich opgegeven voelen”, zei hij, „die geen vertrouwen meer hebben in overheidsinstanties, ze zien geen enkel perspectief. Wat doe je als je niks meer te verliezen hebt?”

Andrew Tate

En ineens begreep ik waar de woede van mijn kinderen vandaan komt. Alles is duur, zij hebben banen waarmee ze niet zelfvoorzienend kunnen zijn, laat staan ook voor een ander kunnen zorgen. De vroegere droom van rijk worden is verder weg dan ooit. Ze vinden geen huis, maar zien wel dat anderen voorgaan. Ze hebben het gevoel dat ze niet mogen bestaan, ze voelen zich buitengesloten en niet gewaardeerd. En dan staat er ineens zo’n figuur op, voormalig kickbokser, die zegt: „De maatschappij is op jullie soort jongens gebouwd. Het wordt tijd dat we ons recht gaan terugclaimen. Het wordt tijd dat de mensen ons weer zien staan.” Dat hebben ze nog nooit gehoord, zelfs op school werden ze al onderuit geschoffeld.

Hekel aan school

Ik zie de juf in groep 3 nog staan met haar verzuurde hoofd en haar opmerking: „Ik zag al meteen: daar heb je d’r weer zo één.” Een druk jongetje, bedoelde ze. Een jongetje dat eigenlijk af en toe naar buiten moest om stoom af te blazen, maar in de pauze steevast voor straf in het lokaal bleef zitten. Ja, zo creëer je wel een hekel aan school. Zo creëer je kinderen die uitvallen en jongvolwassenen die verongelijkt en boos op zolder zitten te gamen en te blowen, omdat ze voor hun gevoel geen enkele kans krijgen. Ook zij zullen wel weer opstaan. Elke generatie kent periodes van groei en schaarste, maar bij hen staat het grondpeil al wel heel lang laag. Met dank aan Rutte, die alle probleemdossiers maar voor zich uit blijft schuiven.

