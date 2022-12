Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Ooggetuige truckdrama: ’Zijn we al deze mensen kwijtgeraakt door een poedersnuiver?’

Door Tanja Spaander & Daisy Heyer

’Pas een paar weken later kwamen de tranen.’ Ⓒ mark uyl

Wat is er weer veel gebeurd in het afgelopen jaar. Marie-Jose van Driel (57) zat in de organisatie van de buurtbarbecue in Nieuw-Beijerland toen op 27 augustus een truck op hen inreed. Er kwamen zeven mensen om het leven, onder wie een ongeboren baby.