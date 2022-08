Margo is plussize influencer: ‘Ik ben het zat om altijd maar op te letten’

Hoe ziet jouw levensstijl eruit?

„Ik zou mijn levensstijl omschrijven als normaal. Ik heb in het verleden best veel lijnpogingen gedaan. Voordat ik zwanger werd was ik 20 kilo lichter en het meest tevreden over mezelf. Inmiddels is mijn dochtertje anderhalf en ben ik weer veel aangekomen. In maart was ik wel weer 13 kilo afgevallen maar ik ben het eigenlijk een beetje zat om altijd maar op te moeten letten. Ik wil op dit moment gewoon mee kunnen eten met mijn dochter. Ik kom makkelijk aan dus natuurlijk let ik wel een beetje op, ik eet heus niet elke dag friet en ijs!”

Ben je op dit moment tevreden?

„Nee, ik ben niet 100 procent tevreden met mijn gewicht. Het liefste zou ik nog 20 kilo af willen vallen, dan ben ik weer terug op het punt waar ik was toen ik het meest tevreden was met hoe ik eruitzag. Wel kies ik ervoor om mijn gewicht nu even te laten voor wat het is en vooral te genieten van mijn dochter. Het is niet zo dat ik naar mezelf kijk en haat voel, zo erg is het gelukkig niet.”

Doe je aan sport?

„Eens in de zoveel tijd doe ik krachttraining in mijn tuin. Voor mijn zwangerschap sportte ik zo’n 4 à 5 keer per week in de sportschool en zat ik echt in een goed ritme. Nu ik zo druk ben met werk, mijn sociale leven en natuurlijk mijn dochter, schiet sporten er soms bij in. Wel doe ik alles hier in de buurt op de fiets, dus ik kom wel aan mij dagelijkse beweging.”

Heb je een valkuil?

„Ik heb zeker een valkuil. Die ligt toch echt wel bij mijn voeding. Ik ben nogal een emotie-eter. Als ik een zware dag heb gehad op werk of ik ben verdrietig, zoek ik troost in eten. Dit merkte ik heel erg toen mijn broer vorig jaar kwam te overlijden.

Ook ga ik weleens de mist in door eten als een beloning te beschouwen. Soms hebben we thuis iets te vieren en dan belonen we onszelf met iets lekkers. Dit blijft wel echt een valkuil voor zowel mij als mijn vriend. We weten ook allebei dat we het doen, maar toch is het lastig om met zo’n gewoonte te stoppen.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Iets wat ik vaak heb gedaan is te streng zijn voor mezelf. Doe dit vooral niet. Het klinkt cliché, maar balans is zo belangrijk. Balans tussen jezelf wat lekkers gunnen in het weekend en doordeweeks gewoon normaal en gezond eten. Anders hou je het niet vol!”

Inspireer je anderen?

„Ik hoop het! Ik heb een uit de hand gelopen hobby en dat is Instagram. Op mijn account deel ik fashiontips en dan met name voor curvy dames. Ik heb inmiddels 22 duizend volgers en bijna elke dag post ik wel iets. Ik krijg regelmatig van volgers te horen dat ze zoveel aan mijn posts hebben. Volgers geven aan dat ze bepaalde kledingstukken of kleuren weer durven te dragen, dat ze weer zelfvertrouwen hebben gekregen door mij en dat ze inmiddels weten dat je je niet hoeft te verstoppen als je een maatje meer hebt. Ik vind dat altijd zo bijzonder om te horen!”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.