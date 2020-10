Daghoroscoop 23 oktober

VANDAAG JARIG

Geld is belangrijk voor een Schorpioen, omdat geld macht vertegenwoordigt en macht fascineert u. U bent materialistisch, maar onvoorzichtig. Het zal de komende maanden tot u doordringen dat een rem op uw uitgaven noodzakelijk is. U zult een belangrijke les leren.

RAM

Een inspirerende uitwisseling van ideeën kan vandaag het zout in de pap zijn. Houd het lichtvoetig en geestig. Een eerlijke en onopgesmukte toon is van belang, ook als het gesprek een ernstig onderwerp betreft en harde feiten worden gewenst.

STIER

Verveling over een bestaande situatie kan tot actie leiden. Gebruik uw verstand en intuïtie. Ga af op de ervaring van een goede vriend als de volgende stap niet helemaal duidelijk is. Voor elk probleem is een oplossing te bedenken.

TWEELINGEN

Neem de tijd om uw gedachten op een rij te zetten en luister daarna naar anderen. De kans bestaat dat uw partner het oneens is met wat u zegt. Werken voor een goede zaak zal helpen de wereld vanuit een andere hoek te bekijken.

KREEFT

Gevoel en logica kunnen tegenpolen zijn. Impulsief handelen kan onweerstaanbaar zijn maar dat betekent niet dat het resultaat negatief zal zijn. Als u alles wilt begrijpen kunnen uw emoties u dwarsbomen en kunt u een kans missen.

LEEUW

Relaties kunnen aan en uit gaan door communicatiestoringen. Houd er rekening mee dat plannen kunnen veranderen en pas u aan. Waar het uw carrière betreft kan een mentor u de weg wijzen. U hebt genoeg drive maar bent te ongeduldig.

MAAGD

Jongeren kunnen te maken krijgen met ouderlijke afkeuring van hun plannen voor een avontuur. Doe een beroep op een ouder familielid dat in zijn jonge jaren avontuurlijk was. Behalve steun kan deze waarschijnlijk goede tips geven.

WEEGSCHAAL

Het kan een uitdaging zijn om de balans te vinden als het om liefde en relaties gaat. Vertoon van veel verlangen kan tot twee resultaten leiden: de ander voelt zich verguld en reageert blij of voelt zich overweldigd en vlucht.

SCHORPIOEN

In de interactie met andere mensen kunnen misverstanden ontstaan. Denk na voor u het woord neemt en trek u wat anderen zeggen niet te persoonlijk aan. Blijf voorzichtig als u betrokken raakt bij ruzie over geld.

BOOGSCHUTTER

Onderhandelingen moeten sterk en intelligent worden gevoerd. Laat u niet misleiden door beleefdheid, een glimlach of stijlvolle manieren. De tegenpartij zal er op uit zijn te winnen, al hebt u de wet aan uw kant.

STEENBOK

Gesprekken zullen alles behalve lichtvoetig te zijn, sterker nog, ze kunnen op analyses lijken. Een goed moment om tot de kern van problemen door te dringen. Een besluit kan ertoe leiden dat een organisatie voorgoed verandert.

WATERMAN

Een verhitte kwestie die onlangs ter sprake kwam en onopgelost bleef kan vandaag redelijker worden besproken doordat meer mensen openstaan voor een rationele aanpak. Een oplossing komt pas tot stand als alle feiten bekend zijn.

VISSEN

Geduld is vandaag geboden. Er kan van alle kanten druk op u worden uitgeoefend, maar als u er voldoende tijd voor uittrekt zult u veel presteren. Spreek vanavond liever af met één goede vriend dan u in druk sociaal verkeer te storten.