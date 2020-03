Zo voel je je zelfverzekerder in bed!

„Het is goed om te beseffen dat je seksleven gedurende je leven continu verandert. Daar is niets mis mee, maar het is belangrijk dat hiermee rekening gehouden wordt. Dat neemt een hoop onzekerheid weg. Het zijn geen extreme veranderingen, maar ze zijn aanwezig genoeg om op te merken naarmate je ouder wordt.”

Communiceren

„Veel veertigplussers zijn opgegroeid met verkeerde idealen op het gebied van seks. Het is helemaal niet vanzelfsprekend om minder seks te hebben op oudere leeftijd, het is gewoon anders. Denk aan je eigen wensen, negeer cijfers die aangeven dat mensen twee keer per dag seks hebben. Die wittebroodsweken zijn allang voorbij, al kan de passie er nog altijd zijn.”

„Leer communiceren met je sekspartner(s). Als je niet aangeeft wat je wil, dan kunnen zij dat niet geven. Maak bijvoorbeeld gebruik van geen kind(eren) meer in huis hebben en heb weer een keer midden op de dag seks. Neem samen de tijd om elkaar te prikkelen. Durf te vertellen dat je wil experimenteren. Onthoud ook dat seks niet alleen maar penetratie is; er valt een hele wereld aan seksueel genot te ontdekken.”

Seksuoloog

„Mocht je pijn hebben tijdens het vrijen, neem dan contact op een seksuoloog of huisarts. De klachten kunnen vaak verholpen worden en er is niets om je voor te schamen. Zwangerschap en de menopauze kunnen het een en ander veranderen, en niet altijd op een goede manier.”

„Wees evenmin bang om je seksleven met vriendinnen te bespreken. Wellicht steek je er het een en ander van op. Wel is het belangrijk om je niet teveel te vergelijken. Hoe je seks beleeft en uit, is voor iedereen anders. Als je duidelijk maakt wat je wil van je bedpartner kan hij/zij je zo goed mogelijk bevredigen en zul je waarschijnlijk merken dat je veel meer plezier hebt. En onthoud: iedereen is anders en niemand is perfect.”