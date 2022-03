Wegkijkvoer op HBO Max: van moordzaken tot vrouwen die hun seksleven onderzoeken

Euphoria, seizoen 1 en 2

De serie waarover iedereen het heeft, maar die tot voorkort alleen illegaal te bekijken was in Nederland. Gelukkig is daar HBO Max om ons leven wat makkelijker te maken. Euphoria vertelt het verhaal van verschillende middelbare scholieren en hun ervaringen met seks, drugs, liefde en vriendschap. Lekker wegkijkvoer. Beentjes omhoog en genieten maar.

Sex and the City + reboot And Just Like That…

Met alle seizoenen én de reboot ben je voorlopig niet af van van Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes en Samantha Jones. Dankzij HBO Max kunnen we ze ook als 50+ers volgen.

Friends + Friends: The Reunion

Hoewel we de afleveringen inmiddels kunnen dromen, maar het Friends niet inder leuk. Integendeel. En nu ook The Reunion te streamen is… pak de tissues er maar alvast bij.

Game of Thrones, alle seizoenen

Winter is coming! Of eigenlijk is die net geweest, maar dat doet er niet toe: de serie Game of Thrones is dankzij HBO Max terug van weggeweest. Met alle seizoenen - ja, ook het laatste… Kunnen we het daar trouwens nog even over hebben?

Mare of Easttown

Politierechercheur Mare Sheehan werkt in het stadje Easttown. Terwijl de harde, cynische agente en alleenstaande moeder met allerlei privéproblemen worstelt, probeert ze samen met haar collega een moordzaak op te lossen.

Lust

Op deze moeten we nog heel even wachten, maar dat schijnt het dubbel en dwars waard te zijn. Vanaf vrijdag staat ook de Zweedse serie Lust op HBO Max. Lust volgt vier vrouwen van middelbare leeftijd die hun eigen seksleven onder de loep nemen. Want hoe houd je je libido op peil te midden van carrières, kinderen, scheidingen en een wereld die je vertelt dat je vanaf een bepaalde leeftijd niet meer sexy zou kunnen zijn?

The White Lotus

De laatste serie op dit lijstje met HBO Max-series speelt zich af op het prachtige Hawaï. We volgen verschillende vakantiegasten op het eerste gezicht perfect lijken, maar allemaal zo hun duistere kant hebben.

