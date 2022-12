’Ik ben een vrouw, dus mijn zonde is natuurlijk chocola’

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Mijn eetpatroon is heel voedzaam in de basis. Het grootste deel van de tijd maak ik bewuste en gezonde keuzes op het gebied van voeding. Zo nu en dan gun ik mijzelf een uitschietertje, zoals een patatje. Qua ontbijt ben ik heel saai, dit is namelijk standaard kwark. Hier doe ik fruit, muesli of af en toe wat chocolade in. Als tussendoortje pak ik meestal een stuk fruit. Voor de lunch eet ik meestal twee sneetjes volkorenbrood met mager beleg, bijvoorbeeld kipfilet of kaas. Voor het avondeten maak ik elke week een gerichte planning. Meestal komen rijst, pasta en aardappels hierin zeker voorbij. Wel probeer ik altijd zo voedzaam mogelijk te koken. Ik gebruik nooit pakjes of zakjes. Als toetje eet ik vaak een yoghurtje of chocolademousse. In de loop van de dag probeer ik ook minimaal anderhalve liter water te drinken.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja, al ben ik niet meer met getallen bezig zoals voorheen. Vroeger stond ik drie tot zes keer per dag op de weegschaal. De weegschaal staat prompt in mijn praktijk, maar die ziet mij weinig. Voor mij zijn mijn kleren en hoe ik mij voel het uitgangspunt van mijn streefgewicht. Ik wil daarentegen wel op gewicht blijven. Dit hangt niet vast aan een getal, maar aan hoe ik mij in mijn lichaam voel.”

Hoe heb je dat bereikt?

„Dat is met vallen en opstaan gegaan. Jarenlang heb ik geworsteld met voeding. Uiteindelijk had ik een doel waar ik naartoe wilde werken. Dit ging helaas niet soepel, het leidde namelijk tot jarenlange eetproblematiek. Dit ging twee kanten op, van eetbuien naar helemaal niet eten. Het zorgde ervoor dat ik een extreem slecht zelfbeeld ontwikkelde. Ik kreeg zelfs paniekaanvallen. Daarbij heb ik vroeger traumatische ervaringen meegemaakt in mijn omgeving, dit bleek dé trigger te zijn voor mijn dwangmatige gedrag rondom voeding. Daarna besloot ik de knop om te zetten. Ik ben mij toen gaan verdiepen op het gebied van voeding en leefstijl. Hierna ben ik gezonder gaan leven en ben van mijzelf gaan houden. Ik koester het nu om een gezond lichaam te hebben, in plaats van te streven naar een bepaald gewicht.”

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik leef zeker gezond. Ik sport regelmatig en let goed op mijn voeding. Ook probeer ik te zorgen dat ik genoeg ontspanning heb. Wat ik het belangrijkste vind, is genieten van ieder moment. Het is niet moeilijk om deze levenswijze vol te houden. Ik probeer mijzelf namelijk niks te verbieden, wanneer ik een uitschieter heb, pak ik de volgende dag de draad weer op.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Bewustwording is heel belangrijk. Als je weet wat je allemaal in je mond stop, zul je zien dat dit vaak meer of anders is dan je zou denken. Je zult zien dat je sneller de knop om kan zetten als je bewust bent. Ik ben ervan overtuigd dat bewustwording de sleutel tot succes is.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik ben een vrouw, dus mijn zonde is natuurlijk chocola. Al zou ik het niet als een zonde willen omschrijven. Ik ben geen voorstander van het labelen van goed of fout. Maar af en toe een gaat een klein stukje van een reep chocola er zeker in. Daar blijft het dan wel bij, ik kan gelukkig heel makkelijk stoppen.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Sinds corona sport ik thuis. Dit is een combinatie tussen cardio en krachttraining. Dan zit ik niet vast aan bepaalde tijdstippen, en hoef ik geen rekening te houden met anderen. Ik heb fijne, op maat gemaakte trainingsschema’s. Er staan geen apparaten bij mij thuis. Wel heb ik gewichten, een mat en elastieken. Het cardiogedeelte bestaat uit veel springen.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Voor mijn kinderen hanteer ik wel basisregels, maar heel streng ben ik niet. Ze krijgen bijvoorbeeld geen pakjes drinken. Ik wil dat zij zo voedzaam mogelijk eten. Daarom krijgen ze volkoren brood en veel groente. ’s Avonds moeten zij gewoon met de pot mee eten. Maar als ze uit school komen mogen ze gewoon een snoepje of een zakje chips.”

