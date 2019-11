Daghoroscoop 27 november

VANDAAG JARIG

De planeet Uranus is sinds maart van dit jaar actief in het belang van uw welzijn en blijft dat ook het komend jaar. Uw emotionele en gezinsleven worden geïnspireerder en verfijnder. Geniet van uw gezondheid maar besef dat het altijd nog beter kan; geef bijzondere aandacht aan uw lever.

RAM

Als u in onmin leeft met een mannelijk familielid is dit het moment om de kwestie harmonieus af te handelen. Stel u niet te kritisch op, wijs evenmin met het beschuldigende vingertje, want dan zult u diegene verder van u vervreemden.

STIER

Gebrek aan concentratie zal het moeilijk maken uw aandacht te houden bij het werk dat u onder handen hebt. U kunt met een onaangename collega te maken krijgen als u niet voldoende op de hoogte bent van zaken waar alles om draait.

TWEELINGEN

De sfeer zal productief zijn en de trend positief. Er lijkt sprake van verbetering in zakelijke en persoonlijke relaties en dat geldt vooral als u recent met moeilijkheden te maken had. U kunt aan een opwindend project beginnen.

KREEFT

Het tempo van het leven kan accelereren en u zult prioriteiten moeten kiezen. Maak het belangrijkste af zolang u tijd hebt, maar brandt de kaars niet aan twee kanten. Leg uw hang naar perfectie aan banden, u bent maar een mens.

LEEUW

Een prima dag om een manuscript bij te werken, te corrigeren of er de laatste hand aan te leggen. Wees realistisch en beloof niet meer dan waaraan u zich kunt houden. U kunt benaderd worden voor fondsenwerving i.v.m. de feestdagen.

MAAGD

Evenwicht tussen werk en vrije tijd zal aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van uw bestaan. Besef dat sterke ambitie roet in het eten kan gooien en tot irritatie zal leiden als u uitsluitend aandacht hebt voor uw eigen zakelijke belangen.

WEEGSCHAAL

Het leven lacht u toe, uw agenda raakt steeds voller en er schieten u uitstekende ideeën te binnen. Een grappig nieuw concept dat de potentie heeft uw inkomen te vergroten zal uw creativiteit een stevige impuls geven.

SCHORPIOEN

Al wat blinkt is nog geen goud, dus pas op. Vertrouw op uzelf zodat u niet van anderen afhankelijk bent. U kunt tot uw verrassing ontdekken dat vrienden en collega’s uw voorbeeld volgen. U communiceert vandaag helder.

BOOGSCHUTTER

Apprecieer de kleine, maar aangename dingen van het leven. Vergeet frustraties en stel u niet rancuneus op als andere mensen hun boosheid op u afwentelen. De kosmos staat aan uw kant, u kunt dus optimistisch zijn.

STEENBOK

Probeer een doel te bereiken, maar met de nodige consideratie met anderen. Door mensen te helpen komt er een eind aan emotionele problemen. Is een lidmaatschap van een politieke of liefdadige organisatie niet iets voor u?

WATERMAN

Laat u door angst niet weerhouden te doen wat u al heel lang wilt. Zoek een vriend die bereid is het avontuur met u te delen als u met een rugzak door de wildernis wilt trekken of over de wereldzeeën wilt zeilen. Maak plannen.

VISSEN

Uw enthousiasme en talent anderen te kunnen overtuigen kunnen een grote rol spelen bij het verspreiden van uw ideeën. Promoot uw vaardigheden als u gaat solliciteren en overtuig een potentiële werkgever ervan dat u de juiste bent.

