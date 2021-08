Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Manou (51) had vulvakanker: ’Mijn dokter nam mijn klachten niet serieus’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

Geen vagina is gelijk, maar sommige zijn echt anders dan anders. Bijvoorbeeld door vaginisme, vulvakanker of lichen sclerosus. Openheid hierover is belangrijk, vindt ook Manou van Mierlo (51). Zij kreeg in 2008 de diagnose vulvakanker en moest haar binnenste schaamlippen laten verwijderen. Ze is meubelstoffeerder in opleiding, getrouwd en heeft twee zoons (16 en 19).