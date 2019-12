Kerstengel Esther deelt voedselpakketten uit: Zo dragen we een steentje bij

Ⓒ Corné van der Stelt

Kerstmis staat in het teken van lekker eten, familie, feestjes en cadeaus. Die rijkdom is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Esther de Waard (50) en haar man Raoul Gregoire (50) uit Boxtel zetten zich daarom in voor wie het hard nodig heeft. Het echtpaar - dat samen drie kinderen heeft - deelt wekelijks zes voedselpakketten uit aan mensen die ’te rijk’ zijn voor de Voedselbank. „Het wordt onderschat hoeveel ’stille armoede’ er is in Nederland.”