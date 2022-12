Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Als hij geen tweede leg wil, is zijn vriendin weg’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

’Na een tijd begint hij toch te twijfelen: niet zozeer aan de relatie, maar meer aan het vooruitzicht om weer jonge kinderen groot te moeten brengen.’

Laatst vroeg ik mijn beste vriend en collega naar de essentie van een dilemma en hij antwoordde: ‘Dat je, hoe dan ook, altijd genaaid bent’. Hij voegde er nog de Engelse versie aan toe: ‘A dilemma is when you are caught between a rock and a hard place’.