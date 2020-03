Mag mijn dochter (16) haar vriendje nog zien?

Yvonne schrijft: „Ik weet dat het vriendje van mijn dochter nog gewoon buiten mag komen en in groepjes mag hangen met zijn vrienden. Zijn moeder houdt er minder strenge eisen op na dan ik. Mijn dochter wil hem zien, en dat begrijp ik, maar ik ben zo bang dat we te veel risico nemen. Het is moeilijk om haar simpelweg te verbieden hem te zien, maar hij mag hier in elk geval de komende weken niet over de vloer komen.”

„Dat zorgt weer voor spanningen tussen mijn dochter en mij. Zij is bang dat het zal uitgaan als ze elkaar te lang niet zien. Hoe vind ik hier een middenweg in, zodat ik wel mijn dochters zorgen en gedachtegang blijf respecteren, en tegelijkertijd mijn eigen regels in acht houd? Is het redelijk om haar binnen te houden en inderdaad dan voor lief te nemen dat ze hem misschien wekenlang niet kan zien?”

Knuffelen

We legden de vraag van Yvonne voor aan pubercoach Janneke ter Bille, die goed begrijpt hoe lastig de situatie is voor zowel dochter als moeder. Ze raadt aan om eens een goed gesprek te voeren over een middenweg waarbij ontmoeting mogelijk is, maar dan wél terwijl de tortelduifjes 1,5 meter afstand bewaren. Janneke: „Dat moet, als we de richtlijnen van het RIVM bekijken, mogelijk zijn mits ze beiden in goede gezondheid zijn. Ja, het is heel moeilijk om je vriendje niet te knuffelen of te kussen, maar beter nu even volhouden om dan nadien te beseffen hoeveel je aan elkaar hebt. Leg haar dat vooral uit.”

Hygiëne

„Ook de basishygiënemaatregelen zijn natuurlijk belangrijk, en jij weet waarschijnlijk heel goed of je dochter hierin strikt is. Sta er ook op dat ze dit benadrukt bij haar vriendje. Het is inderdaad moeilijk dat jij geen controle hebt over hem: met wie hij afspreekt en hoe frequent dat is. Hamer erop, dat wanneer ook maar enigszins sprake is van een verkoudheid of andere klachten, ze allebei toch écht binnen moeten blijven. Het is inderdaad belangrijk om met je dochter in gesprek te blijven over de ernst van dit virus.”

„Je kunt ook alternatieven voorstellen. Zo kan je dochter via FaceTime of Skype videocontact met haar vriendje houden en kunnen ze elkaar toch zien. Ga open het gesprek aan. Wees nieuwsgierig naar de mening van je dochter en oordeel niet. Wat vindt zij van de situatie? Wat vindt zij van de maatregelen? Met welke maatregelen kan zij akkoord gaan? Probeer daarin een middenweg te vinden die voor iedereen acceptabel is.”