Columns & Opinie Catherine Keyl bedankt lezers na overlijden vriend: ’Overspoeld met liefde’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

’Moeten we niet met elkaar een groep vormen die mensen in de problemen steunt?’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Natuurlijk zou ik het kunnen hebben over het gedrag van de minister van onderwijs die hetzelfde deed als Matthijs van Nieuwkerk, maar voor hem blijkbaar geen reden was om op te stappen. Of over het belachelijke bedelgedrag van Europa, dat lijkt op Rusland in de jaren 50. Nee, ik wil vandaag heel positief zijn. Want vorige week, na mijn column over de dood van mijn vriend Peter, werd ik overspoeld met zo veel liefde van de lezers. En dat wil ik graag met u delen, er is al somberheid genoeg.