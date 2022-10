’Ik wil zo graag nog één keer moeder worden’

„Ik heb er zo ontzettend van genoten, van de tijd met mijn guppies. Zo noem ik mijn twee dochters en zoon nog steeds, ook al zijn ze inmiddels al 25, 22 en 20 jaar. Ongelooflijk, hoe snel dat is gegaan. Zo sta je nog luiers te verschonen en word je wakker gemaakt door zo’n heerlijk babyhuiltje, en even later lig je wakker om te luisteren of ze al thuis zijn na hun avondje stappen.

Babytijd

Hoe leuk ik mijn kids nu nog steeds vind, als ik heel eerlijk ben, vond ik die eerste babytijd het allerleukst. Zo’n klein wurmpje tegen je lijf, dat helemaal van jou afhankelijk is. Dat bolletje met donshaartjes dat zo heerlijk ruikt en waaraan je als moeder ongegeneerd mag snuffelen. En dan zo’n tandeloze, stralende babylach als je ’s morgens in de wieg kijkt… Mijn dag kon meteen al niet meer stuk.

Gelukkig heb ik de foto’s en filmpjes nog, want het lijkt wel een vorig leven. Toen ik jong was, leek ik al in de wieg gelegd om moeder te worden. Altijd was ik bezig met mijn poppenkindjes. En zelfs tot in mijn vroege puberteit was er maar één antwoord op de vraag wat ik later wilde worden: moeder!

Voor de vorm deed ik nog wel een opleiding tot kinderverzorgster, maar dat was slechts een korte carrière. Op mijn twintigste bleek ik namelijk zwanger van mijn grote liefde, met wie ik al verkering had vanaf de middelbare school. We fantaseerden wel al over een eigen gezin, maar dit was toch iets eerder dan gepland. We woonden nog niet eens samen, maar waren desondanks heel blij. De zolderverdieping van mijn ouders werd ons eerste nestje. Onze dochter is daar geboren. Het was een heerlijke, romantische tijd met z’n drietjes.

Stille wens

En nu ben ik deze zomer 45 geworden en heb dat gevierd met mijn drie geweldige kinderen en mijn superlieve (ja, nog steeds dezelfde) man. Het was een bijzondere dag, want het jongste kind is inmiddels ook het huis uit, dus we zijn vrijwel alleen nog met verjaardagen met de hele club samen. En in coronatijd zelfs dat niet eens.

Het huis is nu opgeruimd en mooi verbouwd. Eén kinderkamer is een walk-in closet geworden, de andere is nu een luxe badkamer die bij onze slaapkamer is getrokken. Mijn man heeft gouden handjes en het lijkt wel of ik in een hotel woon. Het is prachtig, maar leeg en stil. Ik mis enorm de gezelligheid en de reuring die de kids altijd met zich meebrachten.

Dus toen ik de kaarsjes op mijn taart uitblies, deed ik de stille wens: mag ik alsjeblieft nog één keer moeder worden? Nog één keer zo’n heerlijk klein mensje vasthouden dat helemaal van mij is? Dat zou me zo gelukkig maken. En waarom niet? Ik ben fitter dan ooit, nog lang niet in de overgang en sta nog midden in het leven. Katja en Birgit Schuurman gaan er ook nog voor.

Ik vrees alleen dat ik mijn man er niet in mee krijg. Hij zei laatst: ’Heerlijk hè, lieverd, dat we nu met niemand meer rekening hoeven te houden. Nu is onze tijd aangebroken. We kunnen uit eten gaan, reizen en lekker lang samen in bed blijven…’ Ik grimlachte en kon geen woord uitbrengen, vanwege de brok in m’n keel…”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

