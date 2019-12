Deel 214: ’In bed behandel ik je als een prinses’

Josien heeft haar hand op mijn schouder gelegd. Ik schud hem los. „Ik zoek een cadeautje voor de baby van een vriendin”, verzin ik snel. „En jij? Je bent me toch niet aan het achtervolgen of wel?” Ik probeer te lachen, maar dat lukt me niet echt. Vooral omdat Josien nog steeds boos naar me kijkt.

„Ik denk dat je zwanger bent”, zegt ze. „Ik heb al contact opgenomen met de verloskundige in jouw straat, maar die wilde geen informatie geven. Dus ja, ik ben je inderdaad gevolgd. Want als jij in verwachting bent van Mark, dan wil ik dat weten. Het is niet bepaald toevallig dat je hier in een babywinkel staat, of wel?”

„Ik ben helemaal niet zwanger”, sis ik. „Ik ben hier om een cadeautje te kopen. Zoals ik al zei. En ga nu alsjeblieft weg, want anders zeg ik tegen de beveiliging dat je me lastigvalt. Je bent echt hartstikke gestoord, weet je dat?” Ik doe een grote stap in haar richting en ze deinst achteruit. Dan loopt ze op een holletje weg. Gelukkig.

Trillend loop ik de winkel uit. Ik heb helemaal geen zin meer in mijn afspraak met Chris, de potentiële ’suikeroom’ die mijn leven moet verlichten door me financieel bij te staan. Maar ja, ik heb het geld wel hard nodig. Vooral omdat ik nog steeds bang ben dat Frank me gaat ontslaan als hij hoort dat ik een kind verwacht.

Ik herken Chris meteen. Hij zit aan een tafeltje en staat breed lachend op zodra hij me ziet. Hij is minstens 10 jaar ouder en 15 kilo zwaarder dan op zijn profielfoto. Hij wil champagne bestellen, maar ik vraag om thee. Hij probeert zijn hand op de mijne te leggen, maar die trek ik meteen terug. „Ik had me je een beetje anders voorgesteld”, zeg ik dan. „Volgens mij is je profielfoto al een paar jaartjes oud of niet?”

„Ja”, zegt hij en kijkt toch een beetje beschaamd. „Ik was bang dat je me te oud zou vinden. Ik ben 53. Vind je het erg? Voor de rest klopt alles wat ik je heb verteld. En ik kan je leven heel aangenaam maken als jij dat wil.” Maar ik schud mijn hoofd. Het zou me niet verbazen als hij eigenlijk nog ouder is. Ik vind hem enorm onaantrekkelijk en ik moet er niet aan denken om met hem op stap te gaan.

Hij vraagt of ik wat wil eten en ik zeg nee. Ik probeer zo snel mogelijk mijn gloeiend hete thee op te drinken, zodat ik met een smoesje weg kan lopen. Chris is me voor en vraagt of we het gesprek bij hem thuis voort zullen zetten. Ik kijk hem stomverbaasd aan. „Ik was volgens mij toch heel duidelijk in de chat dat ik geen seks met je wil.”

Hij lacht. „Dus ik betaal je kleding en je huur en krijg daar helemaal niks voor terug? Waarom denk je dat mannen op die site zitten? Alleen om mee te pronken? Doe niet zo raar. Ik val niet op vrouwen van mijn eigen leeftijd. Die zeiken alleen maar over de overgang. Ik wil gewoon een jonge meid. En als we elkaar zo een beetje kunnen helpen, is dat alleen maar mooi.”

Ik ga bijna over mijn nek. „Sorry”, zeg ik. „Het spijt me als ik verkeerde verwachtingen bij je heb gewekt. Ik dacht dat ik een gezellige avond zou hebben met een man van 41 en niet met iemand die zowat mijn vader kan zijn. En bovendien denkt dat ik een hoer ben.” Ik sta op, grabbel in mijn tasje en smijt 3 euro op tafel. „Hier is het geld voor de thee. Doei.”

Hij staat ook op. „Doe nou niet zo flauw. Ik ben heel goed in bed. Ik behandel je als een prinses. Zal ik je anders even beffen op de wc? Dan weet je wat je kunt verwachten.” Ik kijk hem alleen maar walgend aan en loop weg. Dat Dani dit vrijwillig heeft kunnen doen! Ik geloof dat ik nog liever ’s avonds achter een kassa ga zitten dan dat ik mezelf ooit nog eens aanbied als suikernichtje. Bah.

Dinsdag

Mijn baas Frank wil koffie met me drinken. Hij vindt me de laatste tijd wat stil en vraagt of ik het nog wel naar mijn zin heb op mijn werk. „Kunnen Dani en jij het wel een beetje met elkaar vinden? Ze kan af en toe een beetje lastig zijn, geloof ik.” Ik knik. Hij doorziet Dani toch beter dan ik dacht. Hij doet zo aardig dat ik bijna opbiecht dat ik zwanger ben. Maar ik durf het toch niet. Eerst wil ik dat hij mijn contract verlengt.

Terug op mijn plek scrol ik door mijn social media. Ik heb een vriendschapsverzoek van Jelle de klusjesman op zowel LinkedIn als Facebook. Dan kijk ik op de pagina van Josien. Ik zie een foto van haar met Mark, waarop ze samen proosten op de tweede druk van haar kookboek. Een vriendin reageert dat ze zó blij is dat ze weer samen zijn. Ik voel een steek van jaloezie. Ik heb al meer dan een week niks meer van hem gehoord.

Ik stuur Mark een appje waarin ik zeg dat ik hem mis. Hij appt meteen terug dat het wederzijds is, maar dat hij het momenteel ’een beetje moeilijk heeft’. Ja, omdat-ie weer dag en nacht met zijn vrouw zit opgescheept zeker. Maar dat zeg ik niet. Ik deel alleen maar mee dat mijn borsten minimaal een cupmaat zijn gegroeid.

’Wil ik zien’, appt Mark en ik ga dus met mijn telefoon en al naar de wc. Een opgave, want ik heb een jumpsuit aan en moet me dus helemaal uitkleden. Dan staat mijn hart stil. Want wat zie ik daar? Bloed! Oh mijn God. Straks is het mis. Wéér mis. En dan begin ik keihard te gillen.

