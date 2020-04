Steun Nederlandse artiesten met de VROUW Spotify playlist!

Onder normale omstandigheden hebben ze al moeite met rondkomen van hun muziek. En toen zagen ze ineens half maart een dikke streep door al hun geplande concerten, repetities en opnamesessies staan. En het gaat waarschijnlijk nog maanden duren voordat we weer met z’n allen naar kroegen, zalen of festivals kunnen gaan om van hun optredens te genieten.

Nedermoois

Gelukkig kunnen we in deze lastige coronacrisis wel thuis wegdromen en troost en steun vinden bij al het muzikale moois dat er in Nederland wordt gemaakt. Het is ook altijd een leuke Paas-activiteit natuurlijk!

En elke keer dat een liedje wordt gespeeld of gestreamd, vloeien er toch wat Buma Stemra-eurootjes naar de artiesten toe. Daarom deed Buma Cultuur-directeur Frank Helmink begin deze week een oproep aan alle radiostations om Nederlandse muzikanten te steunen en vooral het Nederlandse product te ‘draaien’. Een sympathieke vraag waar veel radiostations positief op reageerden.

VROUW playlist

Ook VROUW draagt de Nederlandse muzikanten een warm hart toe. Vandaar dat we een eigen VROUW Nederpop-playlist hebben samengesteld van de redactie-favorieten.

Oud en nieuw werk, uptempo en ballads, voor ieder wat wils.

Luister, dans, deel en geniet!

Hier vind je onze Spotify-playlist: