Liekes (29) onenightstand deed stiekem condoom af: ’Ik schreeuwde hem de tent uit’

Het ongevraagd verwijderen van een condoom tijdens geslachtsgemeenschap wordt stealthing genoemd. Vaak wordt dit door de man stiekem gedaan en heeft de vrouw het niet door. Dit overkwam Lieke* (29) ook. Zij ging samen met een vriendin in de zomer van 2019 op vakantie naar Kroatië.

Bekijk ook: OM beschouwt stiekem afdoen condoom tijdens seks als verkrachting

„We stonden op een camping aan de kust van Kroatië. Beiden waren we single en elke avond in de plaatselijke discotheek te vinden. Op een avond kwamen we twee Kroaten tegen. Mijn oog viel gelijk op de jongen met donkere krullen en prachtige bruine ogen. Mijn vriendin zag zijn vriend wel zitten. We dansten de hele avond samen en dronken wat drankjes.

Camping

Aan het einde van de avond besloten we met zijn vieren een taxi naar onze camping te nemen. We hadden twee tentjes op onze campingplaats staan. De jongen die ik aan de haak had geslagen, Andro*, ging met mij mee de tent in.

Condoom

Na een tijdje zoenen gingen de kleren uit. Ik gaf aan dat ik alleen met condoom seks wilde hebben. Ik slikte wel de pil, maar je weet maar nooit wat die jongen nog meer allemaal uitspookt. Hij gaf aan dat hij geen condoom om wilde doen, omdat hij het niet fijn vond aanvoelen. Maar eigenlijk had ik het idee dat hij niet wist hoe hij er een om moest doen.

Ik had wel wat ervaring met mannen en condooms, dus ik hielp hem. De seks ging niet heel soepel. Op een gegeven moment voelde ik dat hij met zijn hand naar beneden ging. Wat hij deed kon ik niet zien, het was pikkedonker in de tent.

Witheet

Na afloop zag ik dat hij geen condoom meer om had. Ik vroeg waar hij was gebleven. ’Die heb ik afgedaan. Het is toch veel fijner zonder?’, zei hij heel nonchalant. Ik werd woest. Wie was hij om dat in zijn eentje te bepalen? Bovendien wist hij niet dat ik de pil slikte. Het maakte hem blijkbaar niet uit wat de gevolgen zouden zijn. Ik was witheet en schreeuwde dat hij mijn tent uit moest.

Hij vroeg waar hij dan heen moest, hij woonde in de stad kilometers verderop. Zijn vriend lag met mijn vriendin in de tent. Dat is toch zijn probleem? Het maakte mij niet uit, hij moest weg. Ik hoefde hem niet meer te zien.

Soa-test

Bij terugkomst in Nederland heb ik gelijk een soa-test gedaan. Als ik aan deze avond terugdenk voel ik me naar. Ik durfde zo fel tegen hem uit te vallen, omdat ik wist dat ik hem na mijn vakantie nooit meer zou zien. Maar hoe ga je hiermee om als je iemand echt heel leuk vindt? Ik kan me voorstellen dat het dan voor veel vrouwen toch een stuk lastiger is.”

Bekijk ook: Hier is soloseks allemaal goed voor

Stealthing

„Stealthing is gedwongen onveilige seks. De seks is vrijwillig, maar alleen onder voorwaarde van het gebruik van een condoom. Wanneer de mannelijke partner zonder toestemming en/of medeweten van zijn sekspartner het condoom verwijdert, spreek je van gedwongen onveilige seks. Dit is een vorm van seksueel geweld”, is te lezen op Stealthing.nl.

Stealthing is geen apart delict in het wetboek van strafrecht. Het is aan de rechtbank of hier sprake is van verkrachting of dwang of geen van beide.

*Wegens privacyredenen zijn de namen in dit interview gefingeerd.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.