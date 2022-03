’Mijn dochter (16) vindt het moeilijk dat haar gehandicapte zus meer aandacht krijgt’

„Ik heb twee dochters van wie de jongste een lichamelijke handicap heeft. Ze is 13 en heeft al haar hele leven veel zorg en extra aandacht nodig van mij en mijn man. Haar zorg nemen wij grotendeels voor eigen rekening. Nu mijn oudste dochter, inmiddels 16, wat ouder begint te worden, merk ik dat zij de situatie steeds vervelender begint te vinden.”

„Ze houdt onvoorwaardelijk van haar zusje en zou alles voor haar doen, maar ze begint het er moeilijk mee te krijgen dat zij door haar handicap wel veel vaker ’het middelpunt’ is. En dat is natuurlijk ook zo: mijn man en ik zijn gewoon veel meer met onze jongste bezig dan met onze oudste. Ik worstel hier mee. Wat kan ik doen om haar het gevoel te geven dat zij ons net zo veel waard is als haar zusje?”

Schuldgevoel

Pubercoach Meta Herman de Groot denkt dat schuldgevoel in deze kwestie een grote rol speelt. „Deze ouders voelen zich schuldig tegenover hun oudste dochter, omdat zij minder aandacht krijgt dan hun jongste, hulpbehoevende dochter. Ook het meisje van 16 zal zich misschien soms schuldig voelen over het feit dat zij er moeite mee heeft dat haar zusje zo veel aandacht krijgt.”

Beschikbaarheid

„Op zestienjarige leeftijd willen pubers nou eenmaal graag dat de wereld om hen draait”, vervolgt Herman de Groot. „Dit meisje wil nu ook het middelpunt zijn. Dat gevoel is nodig bij kinderen om hun identiteit te ontwikkelen. Het is belangrijk voor hen om in de spotlights te staan met al hun onzekerheden, hormonale schommelingen, sociale uitdagingen en het besef dat ze zich willen losmaken van hun ouders. Daar hoort tegelijkertijd ook veel aandacht en de onvoorwaardelijke beschikbaarheid van ouders bij. Ook al is een kind van 16 nog zo zelfredzaam en gefocust op vrienden en vriendinnen, juist in die fase is het net zo belangrijk dat ze op hun ouders kunnen bouwen.”

Verdelen

„Praat erover met elkaar”, adviseert Herman de Groot Vicky en haar man. „Geef aan dat jullie begrijpen dat dit voor haar moeilijk is en dat het helemaal niet zo gek is dat zij ermee worstelt dat er zo veel zorg en aandacht naar haar zusje gaat. Het is belangrijk om haar de beschikbaarheid en aandacht te geven die zij nodig heeft, dus dat betekent misschien dat jullie als ouders misschien de aandacht wat meer zullen moeten gaan verdelen, en wellicht wat moeten afwisselen.”

Hulp inschakelen

„Als je wilt dat je oudste dochter het gevoel heeft dat zij net zo belangrijk is als haar zusje, moet je daar ook naar handelen. Neem haar af en toe individueel mee op pad als ouders. Wordt dat moeilijk in combinatie met de zorg voor jullie jongste, dan kun je misschien overwegen om extra hulp in te schakelen. Bedenk daarbij dat je oudste dit nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat hoort erbij in de puberteit.”

Ontwikkelen

„Vind dus samen een modus waarin zij zich gezien en gehoord voelt, haar ei kwijt kan wanneer het even tegenzit en zonder schuldgevoel het middelpunt mag zijn. Blijf met elkaar in gesprek en leg uit wat jullie soms lastig vinden. Kinderen die opgroeien met een broer of zus die gehandicapt is, blijven dezelfde behoeften hebben als andere kinderen. Jouw beschikbaarheid als ouder is daarom essentieel om van puber tot jongvolwassene uit te groeien.”