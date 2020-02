’Ik ben mijn leven kwijt door één stom filmpje’

Nachtmerrie

,,Ik weet niet hoe het zover heeft kunnen komen. Het is alsof ik in een of andere idiote nachtmerrie ben terechtgekomen. Het verschil is alleen dat als ik mezelf knijp, ik nog steeds in dit afschuwelijke flatje in een lelijke buitenwijk wakker word en niet in mijn fijne, comfortabele twee-onder-een-kaphuis, naast mijn knappe, betrouwbare man. Dat ik daar niet meer woon en mijn fijne leven nu kwijt ben, komt door één stom filmpje, gemaakt op één stom moment tijdens carnaval vorig jaar.

Ik ben helemaal geen feestbeest en al helemaal geen carnavalsganger. Maar dat was voor mijn zuidelijke collega nu juist een reden om mij mee te vragen naar dit verkleedfeestje onder de rivieren. Ze vond me altijd zo serieus en dat ik continu mezelf aan het wegcijferen was voor anderen. Ik had net een zware tijd achter de rug, omdat mijn moeder, voor wie ik als enige dochter lange tijd had gezorgd, binnen een maand na opname in het verzorgingshuis was overleden. Daar voelde ik me ongelooflijk verdrietig en schuldig over.

Welkomstbiertje

Mijn collega, die ik inmiddels als een vriendin beschouwde, ving me op. ‘Weet je wat jij moet doen,’ stelde ze me voor, ‘jij moet met mij meegaan naar carnaval. Even lekker helemaal eruit en gezellig, onbezorgd feesten.’ Mijn hoofd stond er helemaal niet naar, maar mijn man zei: ‘Ga nou maar. Een beetje plezier maken zal je goed doen.’

Hij kon zelf niet mee, want hij was bezig met een sollicitatie voor een sleutelpositie bij een internationaal bedrijf. Het was zijn droombaan, dus hij wilde even door niets en niemand afgeleid worden. En dus werd ik op een vrijdag opgepikt met de auto door mijn vriendin en samen reden we naar haar ouders, waar we het hele weekend zouden logeren. Zij had ook de verkleedpakjes geregeld.

De ontvangst door haar ouders was allerhartelijkst. Daar kreeg ik al het eerste welkomstbiertje. En tijdens het pekskes passen nog meer. Ik ben helemaal geen drinker, dus de alcohol hakte er meteen in, maar ik werd er wel heel lollig en ontspannen van. Zo ontspannen was ik in tijden niet geweest. Dus toen we ons later die avond in het carnavalsgewoel stortten met haar vriendengroep, was ik al aardig heen.

Paaldansen

Ik zong elk liedje keihard mee en liet geen polonaise aan me voorbijgaan. Mijn vriendin had me nog nooit zo los en uitbundig gezien en kwam niet meer bij. En daardoor werd ik steeds baldadiger. Op een gegeven moment was ik zelfs aan het paaldansen en niet veel later stond ik heftig te tongen met een onbekende man. Van de rest van de avond weet ik eigenlijk nog weinig, maar de filmpjes in de carnavalsapp-groep waar mijn vriendin in zat, logen er niet om. Ik heb blijkbaar met meerdere mannen staan zoenen.

Het is natuurlijk mijn eigen schuld, maar zij had moeten ingrijpen, me mee naar huis moeten sleuren. En ze had ervoor moeten zorgen dat die filmpjes niet zouden worden gedeeld. Mijn kater was enorm, want dat is dus wel gebeurd en mijn man heeft de filmpjes via een collega (hoe erg) ook onder ogen gekregen. Hij was zo in shock, dat hij me meteen buiten de deur heeft gezet. Ook omdat het hem zijn droombaan kon kosten.

Gestraft

Mijn man heeft de baan uiteindelijk niet gekregen en neemt dat mij enorm kwalijk. Door dat filmpje ligt mijn leven compleet overhoop. Dit zal me altijd blijven achtervolgen. Ik vind het zo oneerlijk dat ik zo gestraft wordt voor deze eenmalige misstap. Was ik er maar nooit heengegaan.”

Dit verhaal komt uit VROUW Magazine.