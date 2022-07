’Een vrouw met een penis hoort niet in de vrouwenkleedkamer’

Boekje te buiten

„Mannen staan er de laatste tijd behoorlijk slecht op. Sinds #metoo is er een beerput opengegaan waarvan de bodem nog lang niet is bereikt. Nee, ’niet elke man’, maar mijn hemel – wel bijna alle mannen óf niet. Is het nou zo moeilijk je grijpgrage handjes bij je te houden? De grens van vrouwen te respecteren? Kun je nou echt niet zelf bedenken waar je je boekje te buiten gaat?

Magertjes

Dat vrouwen zich in toenemende mate willen beschermen tegen mannen, lijkt me dus evident. En daar hebben vrouwen alle recht toe, gezien de grote mate van onrecht die ze voortdurend en vooralsnog onophoudelijk door mannen wordt aangedaan. Ik wil niet zo ver gaan dat ik vind dat wij vrouwen ons moeten bewapenen, net zoals ze in dat gekke Amerika doen. Maar dat ons enige wapen op dit moment jouw woord tegen het zijne is, is wel erg magertjes.

Trauma

En dan is er dus nu een transgenderwet die toelaat dat iedereen zich als vrouw mag identificeren, ook als je nog een penis hebt en je vrouw zegt te voelen. Ik wil niet oordelen over dat wat zo’n vrouw daadwerkelijk kan voelen, maar anatomisch gezien ben je nog steeds een man daar beneden, daar zijn we het over eens toch? Je bezit een geslachtsdeel waar helaas menig vrouw een trauma aan heeft overgehouden. Dus dat je met die penis voor veel vrouwen niet welkom bent in hun kleedkamer, is zo gek nog niet.

Psychopaat in een jurk

Mijn eerste reactie op het onderwerp was ’spijkers op laag water zoeken’. Hoe groot is de kans nou dat zo’n persoon zich pal naast je na het sporten komt afdrogen en je vervolgens te grazen neemt? Ik denk persoonlijk bij een vrouw in transitie met oprechte bedoelingen: nul.

Maar de wet geeft dus ook een psychopaat met de jurk van zijn moeder aan het volste recht naast je onder de gezamenlijke douches plaats te nemen. Dat is ook een kleine kans, maar wettelijk gezien kun je ’m dus nu niets meer maken.

Bang

Het is zo’n precair onderwerp, want kom transgenders niet aan hun rechten. En dat wil ik ook helemaal niet, nooit. Ik wil bij niemand aan zijn of haar rechten komen, ik wil vooral dat vrouwen zich overal veilig voelen en dat is nu al niet het geval. Talloze vrouwen durven de straat ’s avonds niet op of doen dat alleen met een sleutelbos zo tussen de vingers geklemd dat ze nog iets kunnen doen wat op steken lijkt. Ze zijn bang.

Zonder instemming

Dat die angst niet onterecht is, blijkt uit het toenemend aantal vrouwen dat met haar verhaal naar buiten komt. In Nederland zegt 19% van de vrouwen te hebben meegemaakt dat iemand hun lichaam binnendrong zonder instemming. 3% van de mannen heeft deze ervaring ook (en ik ben dan wel benieuwd naar hoeveel % het daar dan óók weer om een mannelijke dader gaat). 62% van de vrouwen maakt wel eens grensoverschrijdend gedrag mee.

Hun schuld

Zorg nou gewoon dat vrouwen zoveel mogelijk veilig zijn. In kleedkamers kan dat door er alleen vrouwen toe te laten. Vrouw ben je niet met een penis – of hooguit tijdelijk als je nog in transitie bent. Het lijkt me geen probleem je dan maar even thuis om te kleden, om het schaduwgebied te omzeilen. Het is niets tegen transgenders, het is álles tegen mannen met foute intenties. En die zijn er te over, het is hun schuld. Hou ze weg op plekken waar wij op ons kwetsbaarst zijn.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.