‘Mijn scharrel bleek de nieuwe liefde van mijn beste vriendin’

“Als single vermaak ik me uitstekend. Ik heb een interessante baan en een fijne etage in een grote stad, ik heb een leuke groep vrienden met wie ik regelmatig uitga. Ik ben 31, dus ik hoef me nog niet zo nodig te settelen. Daarom zit ik regelmatig op Tinder. Daar vind je immers leuke mannen voor een spannende avond, maar geen man om vaste verkering mee te nemen, dat weet iedereen.

Te tuttig

Toch zit er soms wel eentje bij met wie ik iets meer een klik heb. P bijvoorbeeld. Zo’n anderhalf jaar geleden kwamen we elkaar al swipend tegen op de app en we besloten er een date van te maken. Cafeetje, biertje en toen naar zijn huis. Het draaide uit op heerlijke seks. Blijkbaar vond hij dat ook, want hij gaf me enthousiast zijn 06-nummer.

Sinds die keer spraken we regelmatig af, eens in de twee maanden of zo, en dan vlogen de vonken er elke keer af. Meer hoefden we allebei niet, zo bespraken we al snel. Hij vindt mij een tikje tuttig en ik vind hem te speels voor een serieuze relatie. En zolang ik nog niet aan kinderen toe ben, hoeft dat voor mij ook niet. Maar de seks was top met hem.

Verrassing

Een paar weken geleden appte een van mijn beste vriendinnen dat ze haar verjaardag weer eens uitgebreid ging vieren, dus ze nodigde mij en de hele familie en nog meer mensen uit. Gezellig. Ze zag er stralend uit, het was een prachtige middag, helemaal leuk. Toen ik haar even kwam helpen in de keuken, kwam ze naar me toe en fluisterde: ‘Ik heb een verrassing! Mijn nieuwe vriend komt zo ook.’ Geweldig, ik gunde het haar zo om een leuke vent aan haar zijde te hebben.

Even later ging de bel en kwam ze terug met haar nieuwe liefde. En inderdaad, het was een totale verrassing, want het was P. ‘Dit is een heel goeie vriendin van me,’ zei ze toen ze mij aan hem voorstelde. We keken elkaar aan, maar stonden aan de grond genageld, wisten niet wat we moesten zeggen. Een seconde kan dan echt een eeuwigheid lijken. ‘Hallo!’ wist ik uiteindelijk uit te brengen. ‘Leuk je te ontmoeten.’ Hij mompelde iets soortgelijks, het zweet op zijn voorhoofd. Ondertussen ging de deurbel weer, dus mijn vriendin liet ons even alleen.

Verliefd

We begonnen fluisterend een gesprek, zodat niemand ons kon horen. Bleek dat hij haar ook via Tinder had leren kennen, nog niet zo lang geleden. Bij haar had hij dus wel dat gevoel van verliefdheid en dat was wederzijds gebleken. Helemaal prima op zich, maar wat een situatie: de man met wie ik maar wat aan rotzooide, was nu haar grote liefde. Ontzettend ongemakkelijk natuurlijk.

Even later zag ik hoe hij haar ouders een handje gaf – mijn hemel, ze moest eens weten wat die hand nog geen week eerder met mij had gedaan! Elke keer als ik haar gelukzalig naar hem zag lachen, moest ik denken aan alle wilde nachten die ik met hem had beleefd. De vunzige dingen die we in elkaars oor hebben gefluisterd. De foto’s en filmpjes die we elkaar hebben verstuurd. En ik wist gewoon dat hij hetzelfde dacht. Hij wist ook niet waar hij moest kijken.

We hebben gezworen hier nooit, echt nooit met iemand over te praten. Zij is heel happy met hem en hij met haar. Ik heb daar vrede mee. Maar ik zal nooit normaal naar hen kunnen kijken zonder aan onze seksdates te denken. Erg toch?”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

