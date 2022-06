Tom (37) is huisvader: ’Mijn vrouw doet meer in het huishouden dan ik’

Ziekte van Ménière

„Huisvader werd ik vlak voordat ons tweede kindje werd geboren. Ik ben aan één oor doof en in het andere is zwaar slechthorend. Daardoor kreeg ik de ziekte van Ménière. Door die ziekte ben ik constant duizelig, soms krijg ik zelfs extreme aanvallen van duizeligheid. Werken was geen optie meer, ik kwam thuis te zitten. Ik heb mezelf daarom maar benoemd tot huisvader! Ik had er in het begin ontzettend veel moeite mee om de zorg voor onze jonge kinderen te combineren met mijn duizeligheid. Maar mijn moeder schoot vaak te hulp als het te veel werd. Inmiddels gaat het me gelukkig gemakkelijker af. Al blijft het zwaar om zo weinig rust te hebben.”

Moeite

„Voordat ik thuis kwam te zitten werkte ik in diverse marketing- en communicatiebureaus. Mijn vrouw Judith (30), is al jaren postbezorger. Ze had er aanvankelijk moeite mee toen ik stopte met werken: zij werd ongevraagd kostwinner. Maar inmiddels is ze aan mijn rol als huisvader gewend, ze ziet zelfs de voordelen! Als één van onze kinderen bijvoorbeeld ziek is of een vrije dag van school heeft, hoeven we geen oppas of opvang te regelen!

Judith en ik hebben het niet heel breed. Haar salaris, mijn uitkering en een aantal maandelijkse toeslagen komen neer op ongeveer €2400 euro per maand. Dat zetten we op onze gezamenlijke rekening en daar moeten we het mee doen. We hebben een weekbudget van €80 euro, heel soms €90 euro, voor boodschappen. Van kindertoeslagen betalen we de karatelessen van onze dochter. Kleding krijgen we vaak gratis van kennissen of kopen we goedkoop via Marktplaats. We letten erg op ons geld, waardoor we nooit schulden hebben gehad. We sparen zelfs elke maand! Ik verkoop ook vinyls. Van die opbrengsten kunnen we wel eens op vakantie in eigen land.”

’Slechte oortjes’

„Voor de kinderen is het vanzelfsprekend geworden dat ik altijd thuis ben. Al vermoed ik dat ze later pas zullen begrijpen waarom ik nou eigenlijk thuis ben en wat mijn ziekte precies inhoudt. Ik kan ze verstaan dankzij mijn gehoorapparaat. Gelukkig hebben we daardoor helemaal geen problemen met communicatie in ons huishouden. Zo lang mensen duidelijk praten en niet té overdreven articuleren krijg ik alles goed mee. Mijn vrouw heeft me nooit ’anders’ behandeld dan anderen omdat ik doof en slechthorend ben, dat is voor mij heel fijn. Mijn dochter zegt ook vaak tegen anderen dat ik ’slechte oortjes’ heb. In ons huis is het ook totaal geen ding dat ik een gehoorapparaat gebruik. Slechtzienden dragen ook gewoon een bril!”

Huishoudelijke taakjes

„Mijn vrouw doet in het huishouden meer dan ik. Ik ben door mijn ziekte geen all round huisvader. Mijn vrouw kookt, doet de was en houd het huis netjes. Wanneer ze op haar werk is, neem ik wat kleine taken op me: stofzuigen, de vaatwasser uitruimen, het vuilnis buiten zetten. Ik had het heel fijn gevonden als ik meer kon bijdragen in het huishouden, maar fysiek lukt me dat nou eenmaal niet. Gelukkig heeft Judith daar begrip voor.

Voor ons voelt het alsof de boel goed verdeeld is. Doordeweeks neem ik toch behoorlijk veel hooi op mijn vork met twee energiebommetjes en een baby. De oudste gaat sinds dit jaar naar de basisschool en met de jongste twee ben ik de hele dag in de weer. Ik vind het supergezellig met ze, maar had graag gezien dat ze naar de kinderopvang konden. Wij komen daar niet voor in aanmerking, omdat ik fulltime thuis zit. De kinderen hebben het natuurlijk niet door, maar ik denk dat ze contact met leeftijdsgenootjes wel heel gezellig hadden gevonden.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.