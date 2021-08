Daghoroscoop 3 augustus - Doe geen buitensporige uitgaven, Stier

VANDAAG JARIG

Als Leeuw ben je een creatief mens, maar jouw sociale talent staat daar los van. Dit jaar zal blijken dat het nuttig is je sociale vaardigheid in te zetten voor je loopbaan en dat vooruitgang daarvan afhangt. Romantische kansen zullen er zijn tijdens je werk en bij het sporten.

RAM

Er kunnen zich netelige situaties voordoen als je te maken krijgt met een moeilijk beheersbare uitdaging. Ga omzichtig te werk als je niet betroken wilt worden bij een onfrisse kwestie en sta klaar om misvattingen recht te zetten.

STIER

Je kunt je vandaag meerdere keren afvragen of je ergens eerder bent geweest of in een droom beland bent. Je kunt iemand ontmoeten die een bijzondere plaats in jouw leven gaat innemen. Doe geen buitensporige uitgaven.

TWEELINGEN

Gebruik de invloedrijke contacten die je onlangs hebt gelegd. Ze kunnen je helpen bij het realiseren van je ambities en misschien zelfs om beroemd te worden. Geniet van het leven; er is genoeg waarover je tevreden mag zijn.

KREEFT

Neem de tijd om een leesachterstand in te halen en je administratie te doen. Beantwoord tevens de post die zich in je computer heeft opgestapeld. Tussen de overvloed aan mailtjes kun je een paar juweeltjes van humor aantreffen.

LEEUW

Besteed aandacht aan beminden en buren en laat ze weten hoezeer je hun gezelschap waardeert. Dat zal zeker wederzijds zijn, waardoor de basis wordt gelegd voor een warme vriendschap. Overdrijf niet als je een etentje geeft.

MAAGD

Om van je carrière een succes te maken, moet je aantonen hoe waardevol je bent voor jouw bedrijf. Ben je werkgever of ondernemer, zorg er dan voor dat de wereld op de hoogte is van de goederen en diensten die je te bieden hebt.

WEEGSCHAAL

Reizen kan jouw gedachten bezighouden. Kies een bestemming die niet te ver is, mooi en natuurlijk is en daardoor goed voor jouw welzijn. Ga met je partner en ontdek samen nieuwe gebieden. Verklap het niet te snel aan anderen.

SCHORPIOEN

Blijf ver van elke vorm van ongewenste publiciteit. Geef alleen informatie vrij die in bredere kring bekend mag worden. Een chirurgische ingreep of andere medische behandeling lijkt riskant, al suggereren berichten een positief resultaat.

BOOGSCHUTTER

Wees niet zo druk bezig dat je geen tijd hebt voor de mensen die in jouw leven een hoofdrol spelen. Niets is belangrijker dan je verantwoordelijkheid voor dierbaren. Iemand kan een bron van wijsheid blijken.

STEENBOK

Je kunt wat onrustig zijn en je uitgeput voelen. Maak plannen als je geremd wordt door een situatie of vastgeroest zit in een routine. Denk na over de mogelijke consequenties als je een riskante uitdaging overweegt.

WATERMAN

Hoewel je optimistisch en enthousiast bent, kun je onder druk van de kosmos woede en agressie voelen die op de een of andere manier een weg naar buiten zoekt. Veel zul je jezelf aanrekenen, maar wees niet te streng.

VISSEN

Jouw wilskracht neemt toe, net als je vermogen om positief te denken. Wees echter op je hoede voor machtsspelletjes die in jouw nadeel kunnen zijn. Gesprekken zullen geanimeerd verlopen, mits je niemand kleineert en ego’s niet beschadigt.

