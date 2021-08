Ben jij tevreden met je gewicht?

Twee derde van alle Nederlanders is tevreden met het gewicht, is te lezen in het verslag van het CBS. Bij mannen heerst er iets meer tevredenheid. 69% van de mannen is tevreden met het gewicht, ten opzichte van 62% van de vrouwen. Het aandeel van mensen met overgewicht dat tevreden is met hun gewicht nam toe. In de periode 2015-2017 was 21,8% procent van hen tevreden, in de periode 2018-2020 was dat 25,8%.

Onder-of overgewicht

Deze stijging beperkt zich niet tot de groep mensen met overgewicht. Ook Nederlanders met ondergewicht zijn gelukkiger. In 2015-2017 was 57,7% van hen tevreden, in 2018 was dat 64,4%.

De helft van alle Nederlanders van 20 jaar of ouder heeft overgewicht. 37% heeft matig overgewicht en 14% heeft ernstig overgewicht. De groep Nederlanders met ernstig overgewicht is van alle groepen wel het minst tevreden met het gewicht.

Meegenomen in de resultaten is ook het antwoord ‘niet tevreden, niet ontevreden’. Deze groep is kleiner geworden binnen de Nederlanders met ernstig overgewicht. In 2015-2017 was 37,6% niet tevreden, niet ontevreden, in 2018-2020 was dat nog maar 35,3%.

Body positivity

Het verschil in tevredenheid is mogelijk te verklaren door de opkomst van de beweging ‘body positivity’. Voorstanders van body positivity streven naar de acceptatie van alle lichamen. Die beweging is in het afgelopen decennium enorm gegroeid. In de 8,6 miljoen posts op Instagram met de hashtag #bodypositivity klinkt de boodschap: onafhankelijk van hoe je eruit ziet moet je tevreden zijn met je lichaam.

Ook tv-kok Miljuschka is een aanhanger van body positivity en heeft hier zelfs een documentaire over gemaakt en model Joann van den Herik maakt zich al jaren hard voor de beweging. “Het is belangrijk dat iedereen zich leert te accepteren”, zegt zij erover in een interview met VROUW.

